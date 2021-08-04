Hamilelikte bel ağrısı sorunu çok sık görülür. Neredeyse her kadın hamilelik döneminde bel ağrısıyla karşılaşır. Hamilelikte bel ağrısının sebebi, oldukça fazla araştırılır. Hamilelik boyunca bel ağrısına maruz kalan kadınlarda genelde ağrı hamilelik sonrası ortadan kalkar. Ancak hamilelikte bel ağrısı yaşayan kadınlar çoğu zaman “Hamilelikte bel ağrısı düşük sebebi olabilir mi” endişesine kapılır. Peki hamilelikte bel ağrısı neden olur? Hamilelikte bel ağrısı, çoğu zaman karnın büyümesi ve destek dokularda yumuşaması nedeniyle ortaya çıkar. Vücudun ağırlık dengesi değiştiği için hamilelikte bel ağrısı çoğu zaman normaldir. Sizler için Hamilelikte bel ağrısı neden olur ve Hamilelikte bel ağrısı düşük sebebi olabilir mi sorularını yanıtladık.





Hamilelikte Bel Ağrısı Neden Olur?



Hamilelikte Bel Ağrısı Düşük Sebebi Olabilir Mi?



Hamilelikte Bel Ağrısı Nasıl Geçer?



Hamilelikte büyüyen rahim ağırlığı nedeniyle vücudun ağırlık merkezi değişir. Omurga normalde taşıdığından daha fazla yük taşımak zorunda kalır. Hamilelikte bel ağrısı, ağırlık yüzünden omurganın doğal eğriliklerinin değişmesi sonucu ortaya çıkar. Vücudun ağırlık merkezinin değişmesi duruş bozukluğuna da neden olur. Duruş bozukluğu ise baş ağrısı, omuz ağrısı ve bel ağrısına yol açar.Hamilelikte bel ağrısının bir diğer nedeni de başta pelvis kemiklerinde yer alan eklemler olmak üzere tüm eklemler doğuma hazırlık yapar. Bu hazırlık sırasında gevşeyen eklemler ağrılara neden olabilir.Hamilelikte bel ağrısının düşük sebebi olabileceği korkusunu çoğu kadın taşıyor. Ancak bilimsel olarak böyle bir belirti bulunmuyor. Uzmanlar bel ağrılarının düşükle bir ilişkisi olmadığını savunuyor.-Hamilelik kilolarının dışındaki aşırı kilodan kaçınılmalıdır.-Hamilelik egzersizleri yapılmalı ve kaslar güçlü tutulmalıdır.-Doğru duruş alışkanlığı kazanılmalıdır.-Gebelik boyunca alçak topuklu ve ortopedik ayakkabılar tercih edilmelidir.vesorularının yanıtını sizler için yazdık. Normalin dışında bir ağrı hissediyorsanız mutlaka uzmana danışmalısınız.