USD (Alış - Satış) : 8,42 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 9,99 - 10,01
Ana Sayfa.
KADIN
Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Hamilelikte bel ağrısı düşük sebebi olabilir mi?

Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Hamilelikte bel ağrısı düşük sebebi olabilir mi?

Hamilelikte bel ağrısı çoğu gebelikte görülür. Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Hamilelikte bel ağrısı düşük sebebi olabilir mi? Hamilelikte bel ağrısı nasıl geçer? İşte yanıtı...

KADIN / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:48
Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Hamilelikte bel ağrısı düşük sebebi olabilir mi?

Hamilelikte bel ağrısı sorunu çok sık görülür. Neredeyse her kadın hamilelik döneminde bel ağrısıyla karşılaşır. Hamilelikte bel ağrısının sebebi, oldukça fazla araştırılır. Hamilelik boyunca bel ağrısına maruz kalan kadınlarda genelde ağrı hamilelik sonrası ortadan kalkar. Ancak hamilelikte bel ağrısı yaşayan kadınlar çoğu zaman “Hamilelikte bel ağrısı düşük sebebi olabilir mi” endişesine kapılır. Peki hamilelikte bel ağrısı neden olur? Hamilelikte bel ağrısı, çoğu zaman karnın büyümesi ve destek dokularda yumuşaması nedeniyle ortaya çıkar. Vücudun ağırlık dengesi değiştiği için hamilelikte bel ağrısı çoğu zaman normaldir. Sizler için Hamilelikte bel ağrısı neden olur ve Hamilelikte bel ağrısı düşük sebebi olabilir mi sorularını yanıtladık.

Hamilelikte Bel Ağrısı Neden Olur?


Hamilelikte büyüyen rahim ağırlığı nedeniyle vücudun ağırlık merkezi değişir. Omurga normalde taşıdığından daha fazla yük taşımak zorunda kalır. Hamilelikte bel ağrısı, ağırlık yüzünden omurganın doğal eğriliklerinin değişmesi sonucu ortaya çıkar. Vücudun ağırlık merkezinin değişmesi duruş bozukluğuna da neden olur. Duruş bozukluğu ise baş ağrısı, omuz ağrısı ve bel ağrısına yol açar.



Hamilelikte bel ağrısının bir diğer nedeni de başta pelvis kemiklerinde yer alan eklemler olmak üzere tüm eklemler doğuma hazırlık yapar. Bu hazırlık sırasında gevşeyen eklemler ağrılara neden olabilir.

Hamilelikte Bel Ağrısı Düşük Sebebi Olabilir Mi?


Hamilelikte bel ağrısının düşük sebebi olabileceği korkusunu çoğu kadın taşıyor. Ancak bilimsel olarak böyle bir belirti bulunmuyor. Uzmanlar bel ağrılarının düşükle bir ilişkisi olmadığını savunuyor.



Hamilelikte Bel Ağrısı Nasıl Geçer?


-Hamilelik kilolarının dışındaki aşırı kilodan kaçınılmalıdır.
-Hamilelik egzersizleri yapılmalı ve kaslar güçlü tutulmalıdır.
-Doğru duruş alışkanlığı kazanılmalıdır.
-Gebelik boyunca alçak topuklu ve ortopedik ayakkabılar tercih edilmelidir.

Hamilelikte bel ağrısı neden olur ve hamilelikte bel ağrısı nasıl geçer sorularının yanıtını sizler için yazdık. Normalin dışında bir ağrı hissediyorsanız mutlaka uzmana danışmalısınız.

Hamilelikte Bel Ağrısı Neden OlurHamilelikte Bel Ağrısı Nasıl GeçerHamilelikte Bel Ağrısı Düşük Sebebi Olabilir MiHamilelikte Bel Ağrısı Nedeni


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı