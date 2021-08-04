Biontech aşılarında yeni sevkiyat Ankara'ya ulaştı!

BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının yeni sevkiyatı gerçekleşti. Yeni parti aşılar Ankara'ya ulaştı. Haber Global'in aktardığı habere göre randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.



BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü (31 Temmuz) yaptığı açıklamada, aşı sevkiyatına ilişkin, "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok" demişti.Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.