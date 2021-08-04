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Sağlık
Biontech aşılarında yeni sevkiyat Ankara'ya ulaştı!

Biontech aşılarında yeni sevkiyat Ankara'ya ulaştı!

Biontech aşısında beklenen sevkiyat Ankara'ya ulaştı. Randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.

Sağlık / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 10:17
Biontech aşılarında yeni sevkiyat Ankara'ya ulaştı!

BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının yeni sevkiyatı gerçekleşti. Yeni parti aşılar Ankara'ya ulaştı. Haber Global'in aktardığı habere göre randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü (31 Temmuz) yaptığı açıklamada, aşı sevkiyatına ilişkin, "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok" demişti.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR


Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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