Azra'nın katilinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı!

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu canice katlettikten sonra parçalarını çantayla taşıyan emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.
Antalya'da, geçen Çarşamba günü kovid19 testi pozitif çıkınca, ablasıyla tartışıp, evden ayrılan ve 5 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan vahşetle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.
Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü belirleyen cinayet masası ekipleri şüpheliyi gözaltına almış ancak Ayhan ifadesinde, 'Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok' dedikten sonra serbest bırakılmıştı. İki üniversite mezunu olan, Antalya'nın bilinen emlak ofislerinin de birini sahibi olan lüks düşkünü Ayhan'ın ifadelerine inanmayan polis soruşturmayı derinleştirdi.