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ABD'nin göçmen çağrısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki!

ABD'nin göçmen çağrısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki!

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Afganistan vatandaşlarının üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısı yapmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bu çağrıya tepki gecikmedi.

Siyaset / 4 Ağustos 2021 Çarşamba 10:57
ABD'nin göçmen çağrısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin geçtiğimiz günlerde göçmenlerle ilgili yaptığı çağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Altun, açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşıladıklarını ifade etti.

Bölgedeki koşullar ve Türkiye'nin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrının asla kabul edilemeyeceğini belirten Altun, 'Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Fahrettin AltunAbd'den Göçmen ÇağrısıFahrettin Altun'dan Abd'ye Tepki


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