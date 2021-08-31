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Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy Kaç yaşında? Ferhan Şensoy neden öldü?

Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy Kaç yaşında? Ferhan Şensoy neden öldü?

Geçtiğimiz ay sağlık problemleri nedeniyle tedavi görmeye başlayan ünlü tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçının ölüm haberinin duyurulmasının ardından pek çok kişi ‘Ferhan Şensoy neden öldü?’ sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Türk sinemasının başarılı oyuncusu Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy kaç yaşında? İşte Ferhan Şensoy hakkında merak edilen her şey…

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 09:31
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 09:51
Ferhan Şensoy kimdir? Ferhan Şensoy Kaç yaşında? Ferhan Şensoy neden öldü?

Kel Hasan Efendi'den günümüze kadar gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralarak Rasim Öztekin'e devreden usta oyuncu Ferhan Şensoy, Türk Tiyatrosu'nda pek çok ismin gönlünde yer edindi. Geçen ay gerçekleştirdiği anjiyo ameliyatı sonrasında yara bölgesinde oluşan komplikasyon sebebiyle tedavi altına alınan tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberinin yayılmasının ardından pek çok kişi Ferhan Şensoy kimdir? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, ölümüyle pek çok kişiyi yasa boğan Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy Kimdir?


Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de, Samsun'da dünyaya gelmiştir. .Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olan Ferhan Şensoy; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazmıştır. Şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. Türk Tiyatrosu'nda özel bir yer edinen Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler adlı 1987 yılından beri aralıksız devam eden oyunuyla pek çok kişinin tanıdığı isimler arasında yer almayı başarmıştır. Kel Hasan Efendi'den günümüze kadar gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralarak Rasim Öztekin'e devretmiştir. Galatasaray Lisesi'nde de bir öğrenim gören Ferhan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun olmuştur.

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Ferhan Şensoy, 1972-1975 yıllarında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine katılmıştır. 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Montreal'de Theatre De Quatre - Sous'da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde aktif rol oynamıştır. Aynı yıl Türkiye'ye dönem Ferhan Şensoy, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmıştır. Peki, başarısıyla insanların kalbinde taht kuran Ferhan Şensoy neden öldü?



Ferhan Şensoy Neden Öldü?


Ferhan Şensoy'un hastalığı ile ilgili geçtiğimiz temmuz ayında Twitter'dan açıklama yapan Derya Şensoy, 'Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı. Derya Şensoy'un da belirttiği gibi ameliyat sonrasında komplikasyon yaşayan Ferhan Şensoy dün gece hayatını kaybetti.

Ferhan Şensoy Kaç Yaşında?


26 Şubat 1951 yılında dünyaya gelen Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata gözlerini kapatmıştır. 

Ferhan Şensoy Nereli?


Usta oyuncu Ferhan Şensoy, Samsunludur.

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