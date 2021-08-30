Kabil havalimanına yakınlarına saldırı: Çok sayıda roket atıldı

Afgan medyası, bir araçtan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na doğru 5 roket atışı yapıldığını duyurdu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, atılan roketler başkentin Salim Karwan Mahallesi'ne isabet etti. Büyük patlama seslerinin ardından çok sayıda silah sesinin duyulduğunu ifade eden görgü tanıkları, insanların kaçıştığını söyledi.



Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmazken, yaralı ya da ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



Kabil'de dün de havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine roket atılmıştı. BBC'ye göre, meydana gelen patlamada aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaşamını yitirmişti.



Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe günü iki ayrı saldırı daha düzenlenmişti. Bu terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü.







Aynı gün, ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu havalimanı yakınlarında mühimmat imha etmiş ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.



13 ABD askeri ölmüştü



ABD birlikleri 20 yıl sonra 31 Ağustos salı günü ülkeyi tamamen terketmiş olacak. Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle 15 Ağustos'tan bu yana ülkeden 114 bin insan tahliye edildi. Kabil Havalimanı'nda tahliyeler sürerken 26 Ağustos'ta havalimanı giriş kapısı önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 180'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda ölenlerden 13'ünün ABD askeri olduğu açıklanmıştı. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti