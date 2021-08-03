Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele, aralıksız devam ediyor...



Alevlere karşı söndürme işlemleri tüm hızıyla sürerken devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip yangınların büyük bir kısmını söndürdü.







Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK), birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.





















Mehmetçik'in sahada olduğu bölgelerde TSK, çok sayıda askerle, 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla felakete karşı mücadele veriyor.















MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN PROVOKATİF PAYLAŞIM



Tüm bunlara rağmen muhalif kimliği ile tanınan Mahsun Kırmızıgül, TSK'nın yangınla mücadelesini görmezden gelerek provokatif bir paylaşımda bulundu.Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin kışladan çıkmadığını belirterek 'Eskiden felaketler yaşandığında, anında askerler halkın yardımına koşardı. Ülke günlerdir yangınla boğuşurken askerlerlerin kışlalardan çıkmamasının nedenini bilen var mı?' ifadelerini kullandı.