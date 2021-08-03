Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada

TSK, elindeki teçhizatla Mehmetçik'i orman yangınlarıyla mücadele için afet bölgelerinde sahaya sürerken Mahsun Kırmızıgül, bunu görmezden geldi.
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele, aralıksız devam ediyor...
Alevlere karşı söndürme işlemleri tüm hızıyla sürerken devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip yangınların büyük bir kısmını söndürdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK), birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.
Mehmetçik'in sahada olduğu bölgelerde TSK, çok sayıda askerle, 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla felakete karşı mücadele veriyor.