USD (Alış - Satış) : 8,32 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,89 - 9,91
Ana Sayfa.
Güncel
Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada

Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada

TSK, elindeki teçhizatla Mehmetçik'i orman yangınlarıyla mücadele için afet bölgelerinde sahaya sürerken Mahsun Kırmızıgül, bunu görmezden geldi.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 17:34
Mahsun Kırmızıgül: Orman yangınlarında askerler neden kışlada

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele, aralıksız devam ediyor...

Alevlere karşı söndürme işlemleri tüm hızıyla sürerken devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip yangınların büyük bir kısmını söndürdü.



Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK), birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.










Mehmetçik'in sahada olduğu bölgelerde TSK, çok sayıda askerle, 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla felakete karşı mücadele veriyor.






MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN PROVOKATİF PAYLAŞIM


Tüm bunlara rağmen muhalif kimliği ile tanınan Mahsun Kırmızıgül, TSK'nın yangınla mücadelesini görmezden gelerek provokatif bir paylaşımda bulundu.

Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askerlerin kışladan çıkmadığını belirterek 'Eskiden felaketler yaşandığında, anında askerler halkın yardımına koşardı. Ülke günlerdir yangınla boğuşurken askerlerlerin kışlalardan çıkmamasının nedenini bilen var mı?' ifadelerini kullandı.


Orman YangınlarıMahsun KırmızıgülTürkiye'de Orman Yangınları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı