Eda Erdem Dündar Kimdir? Eda Erdem Dündar Kaç Yaşında? Nereli, Eşi

Eda Erdem Dündar, uzun yıllardır milli takımda gösterdiği başarılar ile tanınıyor. Milyonlarca kişinin sevgisini üzerine toplamış olan kaptanımız bugünlerde ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda gözler önüne gelmektedir. Peki, başarılı voleybolcu Eda Erdem Dündar kimdir? Eda Erdem Dündar kaç yaşında? Eda Erdem Dündar’ın eşi kimdir?





Eda Erdem Dündar Kimdir?





Eda Erdem Dündar Kaç Yaşında?

Eda Erdem Dündar’ın Boyu Kaç?



Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Orta blokta aktif olarak yer alan ve aynı zamanda kaptanlık görevini üstlenen Eda Erdem, küçük yaşta başladığı voleybol kariyerine pek çok takımda devam etmiştir. 2005 yılından bu güne kadar Türkiye A Milli Takım forması giyen başarılı voleybolcu sayısız şampiyonluk görmüştür. Peki,Voleybol kariyerine 24 Aralık 2000 yılında başlayan Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiştir. A Milli Takım Kadın Voleybol oyuncusu ve kaptanı olan Eda Erdem Dündar 34 yaşındadır.Orta blokta aktif rol oynayan Eda Erdem Dündar’ın boyu 1.88 metredir.Eda Erdem Dündar’ın Başarıları Nelerdir?İşte Milli voleybolcumuz ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar’ın başarıları;2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Millî Takım)2004-2005 Türkiye Ligi 4.’lüğü2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Millî Takım)2005-2006 Türkiye Ligi 3.’lüğü2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2009 CEV Cup 3’.lüğü - Fenerbahçe2009 Türkiye Kupası 2.’liği - Fenerbahçe2009 Avrupa Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)2009 Avrupa Şampiyonası 5.’liği (Türk Millî Takımı)2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.’liği - Fenerbahçe2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu2010 Avrupa Kadınlar Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)2010 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.’lığı (Türk Millî Takımı)2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.’lüğü - Fenerbahçe2011 Aroma Kadınlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2011 Aroma Kadınlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör2011 Avrupa Kadınlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu2011 Avrupa Kadınlar Ligi 2.’liği (Türk Millî Takımı)2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2012 Londra Olimpiyatları (Türk Millî Takımı)2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe2014 Acıbadem Kadınlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör2015 Acıbadem Kadınlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Millî Takımı)2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu2017 Kadınlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe2017 Kadınlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Millî Takımı)2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Millî Takımı)2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Millî Takımı)2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Millî Takımı)2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncuve Eda Erdem Dündar hakkında merak edilen sorular verilen bilgiler doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.