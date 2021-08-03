Başkan Erdoğan: YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık

Başkan Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını açıkladı.Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."