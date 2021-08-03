Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Yangının durdurulmasında bugün ve yarın kritik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangın yönetim merkezinde orman yangınları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.





BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI...

FRANSA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ



HALKIMIZ MANİPÜLASYONLARA İNANMASINLAR



Maalesef Antalya'da yangın devam ediyor. Rüzfar çok şiddetli. Gündoğmuş merkezde çok tehdit eden bir durum yok ama etrafında var. Taşağııl bölgesinde rüzgarla birlikte hızlanmış bir durum var. Tüm kurumlarımız birlikte bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Biz de elimiden geldiğince destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Marmaris'ten gelerek Isparta Sütçüler'e geçti. Oradaki yangın Serik için kritik. Söndürülmeye çalışılıyor. Bugün ve yarın kritik gün. Antalya'da benimle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Bey var. Sık sık vatandaşların yanına uğruyoruz.Bu süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias beni aradı, kendisine döneceğimizi söyledim. Borrell de beni aradı o da durumu sordu. AB komiserleri de bizimle temasa geçti. Borrell'in yardımcısı ile benim yardımcım temasa geçti. Ne verebileceklerini sorduk. AB duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden geri dönüş oldu. Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya. Buraya uygun uçak gönderebilecek uçaklar ise Hırvatistan, Fransa ve İspanya'ydı. Romanya'nın uçağı uygun değildi, kendilerine teşekkür ettik. Fransa daha sonra gönderemeyeceğini söyledi. Macron'un danışmanı Büyükelçimizi arayarak tekliflerini geri çekti.Biz yangın konularında nasıl yardım elini uzatırken böbürlenmiyor, dayanışma duygusu ile yapıyorsak, başka kurumların yardımından da incinmeyiz. Bu gurur yapılacak bir mesele değildir. Halkımız bazı siyasilerin manipülasyonu ile ortaya çıkan durumlara inanmasınlar. Tek tek inceliyor koordine ediyoruz. Almanya'dan da önbilgi geldi. Ortalama üzerinde su taşıyan 2 helikopteri gönderebilecekleri yönünde bilgi geldi. Biz başvuru yaptık, bugün gelen bilgi Almanya'da kendi helikopterlerini sel afetleri noktasında kullanacağı için gönderemeyeceğini söyledi. Anbean takip ettiğimiz konular. İlgili kurumlarımızın girişimleri ile gelenler var. Bunları duyurduk.Ayrıntılar geliyor...