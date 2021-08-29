ABD'den son dakika açıklaması: Taliban söz verdi!

ABD Güvenlik danışmanı Jake Sullivan 'Taliban, ABD ve ortaklarına 31 Ağustos sonrasında da güvenli çıkış sözü verdi' açıklamasında bulundu.



Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti. ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, DEAŞ'a karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi