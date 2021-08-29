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ABD'den son dakika açıklaması: Taliban söz verdi!

ABD'den son dakika açıklaması: Taliban söz verdi!

ABD Güvenlik danışmanı Taliban, ABD ve ortaklarına 31 Ağustos sonrasında da güvenli çıkış sözü verdi

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:26
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:30
ABD'den son dakika açıklaması: Taliban söz verdi!

ABD Güvenlik danışmanı Jake Sullivan 'Taliban, ABD ve ortaklarına 31 Ağustos sonrasında da güvenli çıkış sözü verdi' açıklamasında bulundu.

Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti. ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, DEAŞ'a karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi

Taliban


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