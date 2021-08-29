31 Ağustos 2021 ŞOK aktüel kataloğu! Bu hafta ŞOK’ta neler var?

İndirimli alışveriş yapmak isteyenler için 31 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, giyimden çocuk tekstiline kadar pek çok indirimli ürün bulunuyor. Peki, ŞOK market 31 Ağustos 2021 kataloğunda nelerde indirim var? İşte ŞOK 31 Ağustos kataloğu…