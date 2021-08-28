USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Siyaset
Başkan Erdoğan'dan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalada bulundu.

Ekleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:10
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:33
Başkan Erdoğan'dan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ ziyaretinde Cumhurbaşkanı Cukonoviz ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Antalya'da söz vermiştim, geciktim demiştim. Artık pandemi falan dinlemeyeeğim ilk ziyaretimi yapacağım demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor.

Değerli dostum Cukonoviz'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor.

Karadağ'ı ilk tanıyan ülkeler arasındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki irademizi bir kez daha teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi artırmamızı sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en çok yatırım yapan 10 ülke arasında yer alıyor.

Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası konuları görüşme fırsatı bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor.

Karadağ'ın Balkanlar'daki barışçıl politikalarını, tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirme gayretini takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO'ya katılmasına tüm gücümüzle destek verdik.

'İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ZİYARET'

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukonoviz'in açıklamaları:

İkili ilişkilerden memnunum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ikili ilişkilerimizin gelişmesi için daha da yararlı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgeye desteğine teşekkür etmek istiyorum.

Başkan Erdoğan'a tekrar ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum.

SORU-CEVAP

Bosna Hersek'in Batı'ya değil, Başkan Erdoğan'a güveniyoruz açıklamasını ve Balkan ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz?

- Başkan Erdoğan: Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Biz tarihten gelen bir sorumluluğun mesuliyeti içerisindeyiz. Bu ziyaretleri devam ettirmeye çalışıyor ve önem veriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti, bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemiş olmak bizim için bir eksiklikti, bunu gidermiş olduk. Birlik ve beraberlik içinde Bosna Hersek de inşallah sıkıntı ve sorunlarını aşar diye düşünüyorum.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement