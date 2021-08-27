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27 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

27 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın üçüncü gününe başladı. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz sahalara çıkacak. 27 Ağustos 2021 günü ekrana gelecek olan karşılaşmalarda oldukça güçlü bir mücadeleye şahit olacağız. İşte 27 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 12:02
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 12:12
27 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda heyecan dorukta! Olimpiyat oyunlarının üçüncü gününe gelinmişken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 27 Ağustos Çarşamba Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı

27 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı

27 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün Programı


Masa Tenisi- C10 Tekler Grup Maçı

10.00 Merve Cansu Demir (Nozomi Takeuch

CS TEKLER ÇEYREK FİNAL

11.20 Ali Öztürk

C4 TEKLER ÇEYREK FİNAL

14.40 Abdullah Öztürk

14.40 Nesim Turan

GOALBALL

03.00 Türkiye v Belçika

OKÇULUK

SIRALAMA ATIŞLARI (MAKARALI YAY)

03.00 Bahattin Hekimoğlu

Fatma Danabaş

Öznur Cure

Sevgi Yorulmaz

Yağmur Şengül

Zehra Özbey Torun


SIRALAMA ATIŞLARI (KLASİK YAY)

08.00 Bülent Korkmaz

Murat Turan

Sadık Savaş

Vedat Aksoy

27 Ağustos Cumartesi Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı

27 Ağustos 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında Bugün Hangi Müsabakalar Var?27 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ProgramıTokyo 2020 Paralimpik Oyunları Programı


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