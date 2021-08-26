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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir şiddetli patlama daha!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir şiddetli patlama daha!

Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı dışında 2 patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da olduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. ABD medyası ise 4 Amerikalı askerin öldüğünü 3 Amerikalı askerin de yaralandığını duyuruldu. Öte yandan bölgede sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti yeni bir patlama daha meydana geldi.

Ekleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:11
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:12
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir şiddetli patlama daha!

Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı dışında 2 patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da olduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. ABD medyası ise 4 Amerikalı askerin öldüğünü 3 Amerikalı askerin de yaralandığını duyuruldu. Öte yandan bölgede sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti yeni bir patlama daha meydana geldi.

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