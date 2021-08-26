Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir şiddetli patlama daha!

Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı dışında 2 patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da olduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. ABD medyası ise 4 Amerikalı askerin öldüğünü 3 Amerikalı askerin de yaralandığını duyuruldu. Öte yandan bölgede sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti yeni bir patlama daha meydana geldi.
Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı dışında 2 patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da olduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. ABD medyası ise 4 Amerikalı askerin öldüğünü 3 Amerikalı askerin de yaralandığını duyuruldu. Öte yandan bölgede sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti yeni bir patlama daha meydana geldi.
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