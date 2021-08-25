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25 Ağustos Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

25 Ağustos Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ilk gününe başladı. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz sahalara çıkacak. 25 Ağustos 2021 günü ekrana gelecek olan karşılaşmalarda oldukça güçlü bir mücadeleye şahit olacağız. İşte 25 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:14
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:25
25 Ağustos Çarşamba Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Olimpiyat heyecanı dorukta! Olimpiyat oyunlarının ilk gününde birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 25 Ağustos Çarşamba Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı



25 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün Programı


Sümeyye Boyacı 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar

Sevilay Öztürk 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar

Elif İldem 03.00 – 05.45 Yüzme Kadınlar

Hatice Duman 03.40 – 05.00 Masa Tenisi

Nergiz Altıntaş 03.40 – 05.00 Masa Tenisi

Ali Öztürk 05.40 – 07.00 Masa Tenisi

Hamza Çalışkan 05.40 – 07.00 Masa Tenisi

Goalball Kadınlar 07.15 – 10.00 Goalball

Koral Berkin Kutlu 09.00 – 11.45 Yüzme Erkekler

Abdullah Öztürk 10.40 – 12.00 Masa Tenisi

Nesim Turan 10.40 – 12.00 Masa Tenisi

Sümeyye Boyacı 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar

Sevilay Öztürk 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar

Elif İldem 11.00 – 15.05 Yüzme Kadınlar

Koral Berkin Kutlu 11.00 – 15.05 Yüzme Erkekler

Goalball Erkekler 11.30 – 15.45 Goalball Maçları

Kübra Korkut 12.00 – 12.40 Masa Tenisi

Merve Cansu Demir 12.00 – 12.40 Masa Tenisi

Hatice Duman 12.00 – 13.20 Masa Tenisi

Nergiz Altıntaş 12.00 – 13.20 Masa Tenisi

, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var?

25 Ağustos 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

25 Ağustos 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları Günün Programı25 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün ProgramıTokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında Bugün Hangi Müsabakalar Var?


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