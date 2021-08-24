2021 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman? 2021 KYK Yurt Başvuruları Nasıl Yapılır?

20 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanan 2021 YKS tercih sürecinin ardından KYK yurt başvuruları gündem oldu. 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman sorusunun cevabını arayan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan açıklama geldi. Üniversite öğrencilerine en uygun ve kaliteli hizmeti veren KYK yurtları aynı zamanda fakülteye yakın olmaları sebebiyle bu yıl da faaliyetlerine devam edecek. Peki, KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?





2021 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman?



KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?



KYK Yurt Başvuru Şartları Nelerdir?



2021 YKS tercihlerinin 20 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından öğrencilerin gözleri KYK’ya çevrildi. KYK yurt başvuru tarihi konusunda çeşitli araştırmalar gerçekleştiren öğrencilersorusunu gündeme getiriyor. Devlet yurdunda özel ve uygun fiyata kalmak isteyen öğrenciler için henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Peki,Devlet yurdunda konaklamak isteyen öğrencilerden gelensorusu Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından cevaplandırıldı. Her yıl KYK başvuruları KYK’nın resmi internet sitesinden girilen link ile e-devletten gerçekleştiriliyor. Bu yıl da KYK başvuru zamanının gelmesiyle birlikte KYK yurt başvuruları gerçekleştirilecek.a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.önümüzdeki günlerde KYK’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.