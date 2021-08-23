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Bakan Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşım: ‘84 Milyona sunuyorum’ diyerek duyurdu!

Bakan Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşım: ‘84 Milyona sunuyorum’ diyerek duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Burdur Devlet Hastanesi’nde yaşanan şiddet olayıyla ilgili bilgi veren Koca, şu ifadeleri kullandı.

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:01
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:17
Bakan Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşım: ‘84 Milyona sunuyorum’ diyerek duyurdu!

Burdur Devlet Hastanesi'ne giden aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.

Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından söz konusu olayla ilgili bir paylaşım yaptı.

'84 MİLYONA SUNUYORUM'

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum.



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