Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvuru süreci başladı. Her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından yapılan ALES sınavının ikincisi bu yıl eylül ayında gerçekleştirilecek. ALES 2 başvuru tarihlerini 3-11 Ağustos olarak belirleyen ÖSYM kurumu, yaşanan talihsiz olaylar sebebiyle geç başvuru dönemini başlattı. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?





ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



ALES Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?



ALES 2 Sınavı Ne Zaman?



ÖSYM'nin gerçekleştirdiği resmi açıklamaya göre ALES geç başvuruları 17 Ağustos 2021 günü saat 23.59'da sona erecek. ALES 2 sınavına geç başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı ALES kılavuzuna göre başvurularını gerçekleştirebilecek. ALES 2 geç başvuru sürecinin başlatılması üzerine merak edilen bir diğer soru dasorusu oldu.ALES 2 geç başvuru ücreti ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınladığı bankalara yatırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM, ALES geç başvuru ücretini duyurdu. 2021 ALES 2 sınavına girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara 217.5 TL ödemesi gerekiyor.ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES 2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.ÖSYM'nin açıklamalarına göre17 Ağustos 2021 saat 23.59'a kadar yatırılmalıdır.