Küflenmiş salça kullanılır mı? Küflenmiş salça yenir mi?

Hazır salçalar, ağzı açık bırakıldığında ya da nemlendiğinde küflenir. Salçanın küflenmesi neredeyse yemek yapan herkesin karşılaştığı bir durumdur. Küf doğal bir mantardır ve aslında sanıldığı kadar kötü bir şey değildir. Yiyeceklerin üzerinde küf olması oldukça doğal bir durumdur. Peki küflenmiş salça kullanılır mı? Küflü salçanın yenilip yenilemeyeceğine dair halk arasında birçok bilgi bulunuyor. Ancak çoğu kişi tarafından doğru bilinmiyor. Sizler için “küflü salça yenir mi?” sorusunun yanıtını yazdık.





Küflü Salça Yenir Mi?



Küflü Salça Zehirler Mi?



Salçanın Küflenmesi Nasıl Engellenir?



Küflü salçanın tüketilip tüketilemeyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Küflü salça üzerindeki küfün alınmasının ardından tüketilebilir. Salçanın sadece üst katmanı küflenir. Küf içerdeki kısma nüfuz etmez. Bu yüzden küfü alındıktan sonra hiçbir sorun kalmayacaktır.Küflü salçanın zehirleyeceğine dair halk arasında yanlış bir bilgi vardır. Ancak salçanın küf kısmı yendiğinde tabi ki mideye zararı olacaktır. Küflü salçanın küf kısmı alındığında sağlığa bir zararı bulunmaz. Küflü kısmı değil de salçanın diğer kısmına küf bulaşmadığı için bir sorun olmayacaktır.-Salçalar nemli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle mutlaka buzdolabı gibi soğuk bir ortamda muhafaza edilmelidir.-Açılmış salçaların kapakları hava almayacak şekilde yeniden kapatılmalıdır.-Ağzı açılmış salçaların hava ile teması mutlaka kesilmelidir.-Salçanın hava almasını engelleyemiyorsanız, küf olmaması için tek kullanımlık buzdolabı poşetlerine koyup saklayabilirsiniz.-Salçanın küflenmemesi için cam kavanozda saklanması gerekir.-Aldığınız salça çok fazlaysa küçük kavanozlara doldurarak üzerine sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bir kavanoz salçaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ eklemek küflenmesini önleyecektir.-Tuz salçanın ömrünü uzatır. Salçalar dışarıdan alındığında tuzlanmamış olarak verilir. Bir kilo salçaya bir fincan tuz koyarak daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.?” sorusunun yanıtı bu şekildedir.i kullanarak, salçanızı koruyabilirsiniz.