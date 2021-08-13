Aşure kaç kalori? Diyetteyken aşure yenir mi?

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan aşure, birlik ve dayanışma simgelerinden biridir. İçerisinde faydalı birçok bakliyat bulunan aşure, farklı dinlerde farklı anlamlar taşır. Aşure neredeyse herkes tarafından sevilir. Ancak kilo verme sürecinde olanlar ve diyet yapanlar “Aşure kaç kalori?” sorusunun yanıtını araştırır. Aşure sağlıklı bir tatlı olsa da kalori yüksektir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yaparak tüketilmelidir. Peki diyette aşure yenir mi? Aşure kilo aldırır mı? Sizler için aşure kalorisini ve daha fazla sorunun yanıtını yazdık.





Aşure Kaç Kalori?



Diyette Aşure Yenir Mi?



Aşure Kilo Aldırır Mı?



Aşurenin Besin Değeri



Aşurenin Faydaları Nelerdir?



Pek çok bakliyatı içerisinde barındıran aşure kalorisi yüksek bir tatlıdır. Bu nedenle tüketenler mutlaka porsiyon kontrolü yapmalıdır. Peki-1 porsiyon aşure 350 kalori-1 büyük porsiyon aşure 625 kalori-1 yemek kaşığı aşure ise 50 kaloriye tekabül eder.Aşure diyette tüketilmeye çok uygun bir tatlı değildir. Çünkü aşure içerisinde çok fazla karbonhidrat ve kalori bulundurur. Ayrıca şeker oranı da oldukça yüksektir. Bu nedenle aşurenin diyette tüketilmesi pek önerilmez. Ancak tüketmeyen isteyen kişiler porsiyon ve kalori kontrolü yaparak yiyebilir. Aşureyi kendiniz yapıyorsanız mutlaka şeker içeriğini minimumda tutun. Meyvede bulunan şeker aşureyi zaten tatlandıracaktır.Aşuredeki yüksek karbonhidrat içeriği kan şekerini yükseltir. Kan şekerinin yükselmesi ise daha hızlı acıkmaya ve daha fazla yemeye yol açar. Aşure yerken kilo almamak için içerisine protein oranı yüksek badem ve ceviz gibi kuruyemişler eklemeniz gerekiyor. Çünkü protein kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı oluyor. Ayrıca tarçın da kan şekeri regülasyonunu sağlar. Aşurenin içerisine bol miktarda tarçın dökmekte diyet yapanlar için daha iyi olacaktır.1 kase Aşure-63 gram karbonhidrat,-10 gram protein,-8 gram yağ,-7 gram posa barındırır.Aşure kabızlığa doğal bir çözümdür. İçerisindeki lif kaynağı oldukça fazladır. Aşure içerisinde bulunan meyveler vitamin değerini yükseltir. Bu sayede aşure tüketmek bağışıklık sistemini de güçlendirir.Aşure içerisine konan ceviz ve badem gibi kuruyemişler yüksek oranda OMEGA-3 barındırır. OMEGA-3 kalp sağlığından beyin gelişimine kadar her konuda faydalıdır. Ayrıca aşureye katılan besinlerde doymuş yağ oranı oldukça düşüktür. Bu sayede kandaki kolesterol seviyesini düşürür.Aşure, gelişme çağında çocuklar için gerekli tüm vitamin ve mineralleri barındırır.Vejetaryenlerin en büyük problemi, yeteri kadar protein alamamalıdır. Aşurenin içerisindeki kuruyemiş oranı arttırıldığında protein oranı da yükselir. Bu nedenle vejetaryenler protein ihtiyaçlarını karşılamak için aşure tüketebilir.vesorularının yanıtı bu şekildedir. Daha fazla haber için takipte kalabilirsiniz!