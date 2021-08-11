Tunahan Ak diskalifiye mi oldu? Tunahan Ak diskalifiye mi olacak? Tunahan Ak kimdir?

Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak diskalifiye iddiaları ile gündeme geldi. Tavırları ve konuşmalarıyla yarışmaya katıldığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Tunahan Ak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Yarışma sırasında izleyicilerin beğenisini kazanan Tunahan Ak'ın Twitter üzerinden küfürlü paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Bu durum geçtiğimiz yıl küfürlü paylaşımları nedeniyle diskalifiye olan Uğur'u akıllara getirdi. Bunun üzerine izleyiciler “Tunahan Ak diskalifiye olacak mı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Mastechef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak diskalifiye olacak mı?









Tunahan Ak Diskalifiye Olacak Mı?



Tunahan Ak'tan İddialara Yanıt Geldi!



Tunahan Ak Kimdir?



Tunahan Ak, Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Sevenlerini şaşırtan Tunahan Ak için akıllara ilk olarak “?” sorusu geldi. Yarışmaya katıldığı ilk günden bu yana herkes tarafından sevilen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ak'ın paylaşımları herkesi üzdü. Tunahan Ak'ın Masterchef öncesinde de fenomen olduğu biliniyordu.Geçtiğimiz yıl Uğur isimli yarışması sosyal medya hesabından yaptığı küfürlü paylaşımlar nedeniyle diskalifiye olmuştu. Tunahan Ak için ise bu iddialar hakkında resmi bir açıklama gelmedi.Tunahan Ak kendisi hakkında çıkan iddiaları yine Twitter hesabından yalanladı. İşte Tunahan Ak'ın yanıtı:Masterchef 2021 sezonunun en genç yarışmacılarından biri olan Tunahan Ak, 19 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduktan sonra Kadıköy''de çikolata imalathanesine çalıştı. Yarışmaya katıldığı ilk gün patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, jürilerden “evet” oyu almıştı.” sorusunun yanıtı yapılan son açıklamalara göre bu şekildedir.