2021 DGS Tercihleri Ne Zaman? DGS Tercihi Nasıl Yapılır? DGS Son Tercih Tarihi

2021 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS Tercih heyecanı başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayarak lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar 2021 DGS tercihleri ne zaman? sorusunu gündeme getirdi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihi nasıl yapılır? İşte 2021 DGS tercihi hakkında tüm detaylar…
ÖSYM tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen 2021 DGS sınavı sonuçları açıklandı. 13 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sonuçlarının 11 Ağustos'ta açıklanması çeşitli soruların sorulmasına sebep oldu. Peki, DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihi nasıl yapılır?