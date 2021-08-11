2021 DGS Tercihleri Ne Zaman? DGS Tercihi Nasıl Yapılır? DGS Son Tercih Tarihi

ÖSYM tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen 2021 DGS sınavı sonuçları açıklandı. 13 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sonuçlarının 11 Ağustos'ta açıklanması çeşitli soruların sorulmasına sebep oldu. Peki, DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihi nasıl yapılır?











DGS Tercihleri Ne Zaman?



2021 DGS Tercihleri Nasıl Yapılır?



2021 DGS tercihleri ne zaman sorusu öğrencilerin gündeminde yer alan sorular arasında bulunuyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği DGS tercihlerinin ne zaman olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Merakla beklenen DGS tercihlerinin Ağustos ayının ortasında yapılması bekleniyor.Adaylar sınav puanlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.sorusunun sorulması üzerine ÖSYM'den yanıt gecikmedi. Adaylar 2021 DGS tercihlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirecekler. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanan 2021 DGS tercih kılavuzu doğrultusunda tercih gerçekleştirilecek.ve daha fazlası ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmıştır.