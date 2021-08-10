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YKS'de baraj düşecek mi? YÖK çalışmasını Başkan Erdoğan'a sundu...

YKS'de baraj düşecek mi? YÖK çalışmasını Başkan Erdoğan'a sundu...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemde. YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:28
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:32
YKS'de baraj düşecek mi? YÖK çalışmasını Başkan Erdoğan'a sundu...

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu, konuya ilişkin çalışmasını tamamladı.

Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.

Çok sayıda aday barajın altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.

Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiği öğrenildi.


Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi gündemde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

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