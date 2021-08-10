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Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı! Mehmet Aydın...

Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı! Mehmet Aydın...

Yıllarca süren firarının ardından teslim olup tutuklanan Çiftlik Bank’ın CEO’su tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın tutukluluk durumu hakkında mahkeme kararını verdi. Geçtiğimiz ay tutuklanan Aydın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık dosyayı, aylık tutukluluk incelemesi için sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik Aydın’ın tutuklunun halinin devamına karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:35
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:42
Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı! Mehmet Aydın...

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurt dışına kaçtıktan sonra geçtiğimiz ay teslim oldu. Mehmet Aydın'ın diğer illerdeki tüm dosyalara yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildiği 102 mağdurlu Çiftlik Bank dolandırıcılığı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklandı.


'TUTUKLULUK HALİ DEVAM' KARARI


Hakkında 3 ayrı suçtan tutuklama kararı verilen Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank dolandırıcılığına yönelik soruşturma dosyası devam ediyor. Dosyada mağduriyetlere ilişkin bilirkişi raporu beklenirken savcılık Aydın'ın aylık tutukluluk incelemesi için dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin kaldırılması için bir gerekçe olmadığı, hakkındaki iddialara yönelik araştırmaların hala devam ettiğini belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi

Mehmet AydınTosuncukMahkemeden Tosuncuk Kararı


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