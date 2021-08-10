Karısını bıçaklayan adam öyle bir savunma yaptı ki...

Zülbiye(60) ve Adem Özden(70) çifti evlilik süresince sürekli sorunlar yaşıyordu. Geçen yıl Şubat ayında kızları Gülden, babası Adem Özden'e yemek için seslendi. Adem Özden kızının yemek teklifini reddetti. Anne kız salonda televizyon izlerken 70 yaşındaki adam 'ambulans çağırın' diye bağırmaya başladı.



Kızı ambulansı ararken Adem Özden mutfaktan eline aldığı bıçakla eşi Zülbiye Özden'in yanına geldi. Bir şey olacağını sezinleyen talihsiz kadın ayağa kalktı, eşinin elinde bıçağı gördü. Adem Özden dehşet içinde, çaresizlikle çığlık atan eşini karnından bıçakladı. Annesini korumaya çalışan kızını da kafasından bıçaklamaya çalıştı.



Bu sırada babasının önüne sehpa atarak onun dengesini bozdu. Hemen annesini balkona kaçıran Gülden Özden, dengesi bozulan babasını salonun dışına çıkarmayı başardı ve kapattığı kapının arkasına eşyaları yığarak hayatta kalmayı ve annesini hayata bağlamayı başardı.



AKIL DIŞI SAVUNMA: BIÇAKLAMADIM, ELİMDEKİ BIÇAKLA ÜSTÜNE DÜŞTÜM

SAVCI 'YARALAMA', MAHKEME 'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' DEDİ

OLUMLU TAVIR İNDİRİMİ, SUÇ İŞLEMEZ ERTELEMESİ

Eşini öldürmeye çalışıp kızını yaralamaya teşebbüs eden ve tüyler ürperten bu olayın ardından tutuklanan Adem Özden ifadesinde gün içinde tansiyon ve şekerinin yükseldiğini söyledi.Akıl dışı bir savunmaya imza atarak, olay anında mutfaktan portakal kesmek için bıçak aldığını ancak kötüleşerek elindeki bıçakla eşinin üzerine düştüğünü öne sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu raporu 'kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum var, basit tıbbi müdahale ile giderilemez' raporu vererek izahtan vareste savunmayı çürüttü.Bu rapora rağmen savcılık 'yaralama' suçundan asliye ceza mahkemesine dava açsa da mahkeme 'bu öldürmeye teşebbüstür' diyerek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Anne-kız bu olayın tasarlanarak yaptığını belirtse de Adem Özden, 'bıçakla üzerine düştüm' savunmasını yineledi. Ama avukatı, 'tasarlama yok, bir anda saplamıştır' dedi. Sanık Özden ise son sözünde 'takdir mahkemenindir' diyerek tahliyesini istedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'üst sınırdan cezalandırılsın' dese de mahkeme, 20 yıla kadar hapsi istenen sanığa alt sınırdan 'eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 13 yıl hapis cezası verdi, ardından duruşmada olumlu hal ve tavır sergilediğini vurgulayarak cezasını 10 yıl 10 aya indirdi. 'Kızını yaralamaya teşebbüs' suçundan da 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın cezasını yeniden suç işlemeyeceği gerekçesiyle erteledi.