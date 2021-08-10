Aşure Yapılırken Hangi Dua Okunur? Aşure Duası Nasıl Yapılır? Aşure Yapılırken Okunması Gereken Dua

Aşure duası, Muharrem ayının 10. Gününde ve sonrasında gerçekleştirilmesi gereken dualardan birisidir. Muharrem ayının 10. Günü yapılan aşure pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, aşure yapılırken hangi dua okunur? Aşure duası nasıl yapılır? İşte aşure yapılırken okunması gereken dua…
Aşure Günü Hangi Dua Okunur?
Aşure gününü ibadet ile geçirmek isteyen kişiler aşure günü hangi dua okunur?
sorusunun cevabını arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının da açıklamasına göre aşure günü okunacak dua
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.
Bu duanın okunmasının ardından 10 kez; ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'' okumak oldukça sevaptır. Peki, aşure yaparken hangi dua okunur?
Aşure Yapılırken Okunması Gereken Dua
İşte aşure yapılırken okunması gereken dua ve meali
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Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..
İslam aleminin aşure yaparken hangi dua okunur?
sorusu bu şekilde cevaplandırılmıştır.