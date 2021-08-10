Aşure Yapılırken Hangi Dua Okunur? Aşure Duası Nasıl Yapılır? Aşure Yapılırken Okunması Gereken Dua

Aşure duası, Muharrem ayının 10. Gününde ve sonrasında gerçekleştirilmesi gereken dualardan birisidir. Muharrem ayının 10. Günü yapılan aşure pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, aşure yapılırken hangi dua okunur? Aşure duası nasıl yapılır? İşte aşure yapılırken okunması gereken dua…









Aşure Günü Hangi Dua Okunur?



Aşure Yapılırken Okunması Gereken Dua



Aşure gününü ibadet ile geçirmek isteyen kişilersorusunun cevabını arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının da açıklamasına göreBismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.Bu duanın okunmasının ardından 10 kez; ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'' okumak oldukça sevaptır. Peki,İşteRahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..İslam alemininsorusu bu şekilde cevaplandırılmıştır.