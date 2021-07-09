Reina katliamı davasında mahkemeden kritik karar!

2017 yılında İstanbul Ortaköy'de DEAŞ terör örgütü tarafından korkunç bir katliam gerçekleşmişti. Reina adlı eğlence mekanında gerçekleştirilen katliamda 39 kişi yaşamını yitirimişbirçok kişi de yaraanmıştı. Katliamın üzerinden 4 sene geçmişken terörist sanıklar hakkında mahkeme tarafından nihai karar verildi.



İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde DEAŞ terör örgütünce düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamda flaş bir gelişmesi yaşandı.



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında katil Abdulkadir Masharipov'un da aralarında olduğu 48 sanığa İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen hapis cezaları sanıklarca istinafa taşındı. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı hukuka uygun bularak aynen onadı.



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48 SANIĞA 'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN CEZA

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u 'Anayasa'yı ihlal' ve aralarında polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiye karşı 'kasten öldürme' suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.Sanık Masharipov'u 79 kişiye karşı 'öldürmeye teşebbüs' ile 'vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.Mahkeme, sanık Masharipov'un suçun işlenmesinden sonraki ve yargılama safhasındaki davranışları, işlediği suçlara verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisini düşünmemesi, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle cezalarında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'a 'Anayasa'yı ihlal etmeye yardım etme' suçundan 20 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığı ayrıca aralarında şehit polis memuru Burak Yıldız'ın da bulunduğu 39 kişiyi karşı 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ile 79 kişiyi karşı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Mahkeme, Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve terör örgütü içinde 'kadı' olarak görev yaptığı belirtilen ve saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'a eylem talimatını getirdiği belirtilen 'Ebu Cihad' kod adlı tutuklu sanık Yasser Mohammed Salem Radown'un da aralarında bulunduğu 12 kişiyi, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştıMasharipov'un birlikte yaşadığı Tene Traore'nin aralarında bulunduğu 3 sanığa da 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme, 23 sanığı da 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına mahkum etmişti.Sanık Celil Çelik 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis ve 'vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Mahkeme, 7 sanığı 'terör örgütüne üye olmak' suçundan dokuzar yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Böylece toplamda 48 sanığa 'terör örgütüne üye olmak' suçundan ceza verilmişti. Sanık İrfan Taşkan'ın dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme, 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı. Bir sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, Celil Çelik ile Zarina Nurullayeva'nın tutuklanmasına hükmetmişti. Mahkeme ayrıca 11 sanığın tüm suçlardan beraatine karar vermişti.