Mahkeme'den 'Kafir Profesör' lakaplı savcı hakkında flaş karar!

'Kafir Profesör' adıyla açtığı sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaretler yağdıran Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yargılanan E.H 35.580 TL para cezası ile 1 yıl 6 ay ay hapis cezası aldı.



Dini değerlere hakaret eden savcı H.E. Cumhurbaşkanı'na hakaretten ise beraat etti. E.H.'nin Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki yapılan yargılaması sonuçlandı. Üst mahkeme yerel mahkemenin verdiği cezayı onadı.



PAYLAŞIMLARI YAPAN SAVCI ÇIKTI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yapan 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesabın sahibi Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin olduğu anlaşılınca 2019 yılı kasım ayında açığa alındı. Hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Twitter'da 'Kâfir Profesör (@kafir_prof)' isimli hesaptan dini değerlere gerekse de devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyordu.Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık katılmazken avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, 'Görevinin devamı sırasında 300 kişilik emlak ve konut şebekesini çökertmiştir. Yargılamaya konu isnatlar bu şebeke üyelerinin kendisine atmış olduğu iftiralardır' dedi. Mahkeme, E.H.'yi 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan toplam 35.580 lira para cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, E.H.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Yerel Mahkemenin kararını ardından E.H.'nin avukatları üst mahkemeye karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesinde görülen duruşmada yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.