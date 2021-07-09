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İstanbul'da çıplak turistler birbirine girdi!

İstanbul'da çıplak turistler birbirine girdi!

İstanbul Beşiktaş'ta alkollü iki turist birbirine girdi. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu.

Yaşam / 9 Temmuz 2021 Cuma 10:58
İstanbul'da çıplak turistler birbirine girdi!

Beşiktaş'ta iki turist sokak ortasında yarı çıplak halde yerde kavga etti. Çevredekilerin araya girmesi sona eren kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nda dün sabah saatlerinde yarı çıplak haldeki iki turist arasından bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Alkollü oldukları iddia edilen iki turist kaldırım üzerinde birbirleriyle yerde kavga etti.

Turistlerden birisinin 'polis' diye bağırdığı duyuldu.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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