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CHP'li Milletvekili Tanal'dan akıl almaz sözler! AK Parti'yi hedef aldı...

CHP'li Milletvekili Tanal'dan akıl almaz sözler! AK Parti'yi hedef aldı...

CHP her hareketleriyle tek dertlerinin AK Parti olduğunu gözler önüne seriyor. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal AK Parti'yi hedef alan skandal ithamlarda bulunarak, AK Parti'nin terör örgütü PKK ile işbirliği yaptığını iddia etti.

Siyaset / 9 Temmuz 2021 Cuma 16:28
CHP'li Milletvekili Tanal'dan akıl almaz sözler! AK Parti'yi hedef aldı...

Terör örgütü PKK'nın meclis uzantısı HDP ile olan ilişkisini gözler önünde yaşayan CHP, AK Parti'yi hedef alan skandallara imza atmaktan geri durmuyor. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile AK Parti'nin terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olduğunu iddia etti. 

AK Parti iktidarının en büyük başarılarından biri olan terörle mücadele iken hükümete düşmanlık yapmak için PKK ile işbirliği yapacak kadar alçalan CHP kanadından ilginç bir suçlama geldi.

HDP ile ittifak yapan CHP'nin milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin PKK ile işbirliği içerisinde olduğunu ileri sürdü. PKK ile birlikte miting yaparken Öcalan posterlerini kendine şemsiye yapan Mahmut Tanal, birlikte yol yürüdüğü ve mitinglerde görüntü verdiği terör sevicileri unutarak akıl dışı ithamlarda bulundu.

Twitter hesabından Tanal, “Akp ile PKK karşılıklı birbirini besliyor. PKK terör örgütü Akp'nin iktidarda gitmesini istemiyor. Akparti'de PKK terör örgütün adeta bitmesini istemiyor. Güneydoğuda, vatandaş Akparti ile PKK arasında sıkışmıştır. Nusaybin sınır kapısı açılmadığı için millet ekonomik açıdan perişan” ifadelerini kullandı.



Terör örgütü PKK'nın sözde liderleri Murat Karayılan ve Cemil Bayık, saklandıkları mağaradan Millet İttifakı'nın ve özellikle CHP'nin adaylarının desteklenmesi çağrıları yaparken, Mahmut Tanal'ın hangi akla hizmet bu paylaşımı yaptığı merak konusu oldu.

MAHMUT TANAL KİMDİR?

Mahmut Tanal (d. 1 Ocak 1961, Hilvan), Türk siyasetçi ve eski avukat. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.


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