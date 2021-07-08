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Kalp Spazmı Nedir? Kalp Spazmı Belirtileri Nelerdir? Kalp Spazmı Tedavisi

Kalp Spazmı Nedir? Kalp Spazmı Belirtileri Nelerdir? Kalp Spazmı Tedavisi

Kalp spazmı temelde kalp dokusunu besleyen damarların kasılması ile ortaya çıkan rahatsızlığa verilen isimdir. Kalbi besleyen atardamarların kasılmasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık kalbin yeteri kadar beslenememesi durumudur. Özellikle kalp krizi ile karıştırılan kalp spazmı nedir? Kalp spazmı belirtileri nelerdir?

Sağlık / 8 Temmuz 2021 Perşembe 12:33
Kalp Spazmı Nedir? Kalp Spazmı Belirtileri Nelerdir? Kalp Spazmı Tedavisi

İnsan sağlığının en önemli organlarından birisi olan kalp, oldukça karışık bir yapıya sahiptir. Çeşitli damarlardan beslenen kalp, yetersiz beslenmesi durumunda kolaylıkla etkilenmektedir. Kalbi besleyen atardamarların kasılması ile ortaya çıkan yetersiz beslenme durumuna ise kalp spazmı adı verilir. Peki, kalp spazmı nedir? Kalp spazmı belirtileri nelerdir?

Kalp Spazmı Nedir?


Kalp spazmı pek çok kişi tarafından kalp krizi ile karıştırılmaktadır. Ağrı hissinin kalpte olması sebebiyle kalp kriziyle karıştırılan kalp spazmı, kalbi besleyen atardamarların kalbi besleyememesi sonucunda ortaya çıkar. Kalbin yetersiz beslenmesi sonucunda kasılması anlamına gelen bu hastalık erken müdahale gerçekleştirilmediği sürece kalıcı rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.



Kalp Spazmı Belirtileri Nelerdir?


•Göğüste sıkıntı,

•Nefes darlığı,

•Kalpte sıkışma,

•Kalpte baskı hissi,

•Ağrı,

•Göğüs ağrısı,

Kalp spazmı belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda kalp krizi riski de olabileceği için zaman kaybetmedendoktor kontrolüne gidilmelidir. 5-10 dakika süreyle gerçekleşen kalp spazmı uzun süre belirtilerin vücutta kalmasına sebep olabilmektedir. Peki, kalp spazmı tedavisi nasıldır?

Kalp Spazmı Tedavisi Nasıldır?


Kalp spazmı belirtilerinin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden tedavi süreci başlatılmalıdır. Kardiyolojiden alınan EKG ve efor testleri kalp spazmı teşhisinin koyulabilmesi için son derece önemlidir. Kalp spazmı tedavisi için ilaç kullanımı, anjiyogram, kalp spazmına sebep olan hastalığın tedavisi ve ameliyat ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle kalsiyum kanal blokeleri yapılarak kalp spazmı büyük ölçüde önlenebilmektedir. Alanında uzman doktorlara başvurulması sonrasında hangi tedavinin uygulanacağı doktor tarafından belirlenmelidir.



Kalp Spazmını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?


Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda kalp spazmını önlemek için yapılabilecekler nelerdir?

•Sigara kullanımını bırakmak,

•Alkol kullanımını kesmek,

•Fazla kiloların bulunması durumunda fazla kilolardan kurtulmak,

•Düzenli beslenmek,

•Diyabet gibi hastalıkların olması durumunda hastalığın tedavisini gerçekleştirmek,

Kalp spazmından korunma yolları arasında yer almaktadır.

Kalp spazmı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Kalp spazmı tedavisi alanında uzman doktorların görüş ve teşhisleri sonrasında gerçekleştirilmektedir.

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