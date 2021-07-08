İnsan sağlığının en önemli organlarından birisi olan kalp, oldukça karışık bir yapıya sahiptir. Çeşitli damarlardan beslenen kalp, yetersiz beslenmesi durumunda kolaylıkla etkilenmektedir. Kalbi besleyen atardamarların kasılması ile ortaya çıkan yetersiz beslenme durumuna ise kalp spazmı adı verilir. Peki, kalp spazmı nedir? Kalp spazmı belirtileri nelerdir?





Kalp Spazmı Nedir?

Kalp Spazmı Belirtileri Nelerdir?



Kalp Spazmı Tedavisi Nasıldır?



Kalp Spazmını Önlemek İçin Neler Yapılabilir?



Kalp spazmı pek çok kişi tarafından kalp krizi ile karıştırılmaktadır. Ağrı hissinin kalpte olması sebebiyle kalp kriziyle karıştırılan kalp spazmı, kalbi besleyen atardamarların kalbi besleyememesi sonucunda ortaya çıkar. Kalbin yetersiz beslenmesi sonucunda kasılması anlamına gelen bu hastalık erken müdahale gerçekleştirilmediği sürece kalıcı rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.•Göğüste sıkıntı,•Nefes darlığı,•Kalpte sıkışma,•Kalpte baskı hissi,•Ağrı,•Göğüs ağrısı,arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda kalp krizi riski de olabileceği için zaman kaybetmedendoktor kontrolüne gidilmelidir. 5-10 dakika süreyle gerçekleşen kalp spazmı uzun süre belirtilerin vücutta kalmasına sebep olabilmektedir. Peki,Kalp spazmı belirtilerinin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden tedavi süreci başlatılmalıdır. Kardiyolojiden alınan EKG ve efor testleri kalp spazmı teşhisinin koyulabilmesi için son derece önemlidir.için ilaç kullanımı, anjiyogram, kalp spazmına sebep olan hastalığın tedavisi ve ameliyat ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle kalsiyum kanal blokeleri yapılarak kalp spazmı büyük ölçüde önlenebilmektedir. Alanında uzman doktorlara başvurulması sonrasında hangi tedavinin uygulanacağı doktor tarafından belirlenmelidir.Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda•Sigara kullanımını bırakmak,•Alkol kullanımını kesmek,•Fazla kiloların bulunması durumunda fazla kilolardan kurtulmak,•Düzenli beslenmek,•Diyabet gibi hastalıkların olması durumunda hastalığın tedavisini gerçekleştirmek,Kalp spazmından korunma yolları arasında yer almaktadır.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Kalp spazmı tedavisi alanında uzman doktorların görüş ve teşhisleri sonrasında gerçekleştirilmektedir.