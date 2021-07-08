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Hem cahil hem saygısız! Şimdi de 'çomar' diyerek hakaretler savurdu

Hem cahil hem saygısız! Şimdi de 'çomar' diyerek hakaretler savurdu

CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü, geçtiğimiz günlerde yapılan tünelle dalga geçeyim derken rezil olmuştu. Yapılan yorumları ve eleştirileri kaldıramayan Üzümcü, özür dilemek yerine "çomar ordusu" diyerek hakaret etti.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 10:31
Hem cahil hem saygısız! Şimdi de 'çomar' diyerek hakaretler savurdu

Gezi teröründe ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan eski oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken rezil oldu.

LÜKS OTOMOBİLİYLE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMIŞTI


500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye atarak video kaydı alan Üzümcü şu ifadeleri kullanmıştı: 'Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu… Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş.'




TÜNELLER PİSTİN ALTINDAN GEÇİYOR

Yolcu sayısının her geçen gün arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için ikinci bir pist yapılacak. Bu alana da öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı. Tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.



UTANMADAN BİR DE HAKARET ETTİ


Yalanı ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Üzümcü, özür dilemek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Twitter'dan bir video daha yayınladan Üzümcü, kendisini eleştiren vatandaşlara 'çomar ordusu' diye seslendi.

Levent Üzümcü ÇomarLevent Üzümcü

 
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