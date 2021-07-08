EURO 2020 Final Maçı Ne Zaman? EURO 2020 Final Maçı Saat Kaçta? İtalya- İngiltere Maçı Nerede?

EURO 2020 finaline sayılı günler kala nefesler tutuldu! Bir aylık sürenin ardından finale doğru gidilirken taraftarın heyecanı başladı. EURO 2020 finaline adını yazdıran İtalya ve İngiltere'nin oynayacağı maç sonrasında EURO 2020 kazananı belli olacak. Peki, taraftarın heyecanla beklediği EURO 2020 final maçı saat kaçta? EURO 2020 finali ne zaman?





EURO 2020 Final Maçı Ne Zaman?



İtalya İngiltere Maçı Nerede?



EURO 2020 Final Maçı Hangi Kanalda?







EURO 2020 Final Maçı Saat Kaçta?

EURO 2020 finaline günler kalaheyecanı başladı! Tüm dünyada futbol severlerin heyecanla beklediği11 Temmuz Pazar günü İtalya ve İngiltere arasında gerçekleşecek.açıklanmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturansorusuna cevap gecikmedi! Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği İtalya İngiltere maçı 11 Temmuz Pazar günü İngiltere Wembley Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Koronavirüs önlemleri gereğince EURO 2020 maçının Wembley'de oynanmaması durumunda Budapeşte'de oynanacağı iddia ediliyor olsa da bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Peki,EURO 2020 kazananının belli olacağı EURO 2020 final maçı İngiltere ve İtalya arasında oynanacak. 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'de gerçekleşecek olanTRT1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.İngiltere ve İtalya arasında gerçekleşecek olan EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'da yayınlanacak.ve daha fazlası önümüzdeki günlerde yapılacak olan resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak.