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EURO 2020 Final Maçı Ne Zaman? EURO 2020 Final Maçı Saat Kaçta? İtalya- İngiltere Maçı Nerede?

EURO 2020 Final Maçı Ne Zaman? EURO 2020 Final Maçı Saat Kaçta? İtalya- İngiltere Maçı Nerede?

2020 Avrupa Şampiyonasının finaline sayılı günler kaldı! Finale adını yazdıran İtalya ve İngiltere arasında oynanacak olan maç seyircinin ilgisini üzerine toplamayı başardı. İtalya- İspanya arasında oynanan maçın kazananının İtalya olması üzerine İngilere-Danimarka maçının kazananı İngiltere oldu! İki takımın finale adını yazdırmasının ardından EURO 2020 final heyecanı başladı! Peki, EURO 2020 Final maçı ne zaman? EURO 2020 final maçı saat kaçta?

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:49
EURO 2020 Final Maçı Ne Zaman? EURO 2020 Final Maçı Saat Kaçta? İtalya- İngiltere Maçı Nerede?

EURO 2020 finaline sayılı günler kala nefesler tutuldu! Bir aylık sürenin ardından finale doğru gidilirken taraftarın heyecanı başladı. EURO 2020 finaline adını yazdıran İtalya ve İngiltere'nin oynayacağı maç sonrasında EURO 2020 kazananı belli olacak. Peki, taraftarın heyecanla beklediği EURO 2020 final maçı saat kaçta? EURO 2020 finali ne zaman?

EURO 2020 Final Maçı Ne Zaman?


EURO 2020 finaline günler kala EURO 2020 final maçı ne zaman heyecanı başladı! Tüm dünyada futbol severlerin heyecanla beklediği EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü İtalya ve İngiltere arasında gerçekleşecek.



İtalya İngiltere Maçı Nerede?


EURO 2020 Final tarihi açıklanmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturan İtalya İngiltere maçı nerede sorusuna cevap gecikmedi! Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği İtalya İngiltere maçı 11 Temmuz Pazar günü İngiltere Wembley Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Koronavirüs önlemleri gereğince EURO 2020 maçının Wembley'de oynanmaması durumunda Budapeşte'de oynanacağı iddia ediliyor olsa da bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Peki, EURO 2020 final maçı hangi kanalda?

EURO 2020 Final Maçı Hangi Kanalda?


EURO 2020 kazananının belli olacağı EURO 2020 final maçı İngiltere ve İtalya arasında oynanacak. 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'de gerçekleşecek olan EURO 2020 final maçı TRT1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



EURO 2020 Final Maçı Saat Kaçta?


İngiltere ve İtalya arasında gerçekleşecek olan EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'da yayınlanacak.

EURO 2020 final kadroları ve daha fazlası önümüzdeki günlerde yapılacak olan resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak.

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