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Başörtülülere hakaret etmişti! Yeşim Meltem Şişli mağdurlara baskı mı yaptı?

Başörtülülere hakaret etmişti! Yeşim Meltem Şişli mağdurlara baskı mı yaptı?

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında başörtülü kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. 19 mağdurun olduğu davada 18 kişinin şikayetinden vazgeçmesi akıllara "mağdurlara baskı mı yapıldı?" sorunu getirdi.

Siyaset / 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:36
Başörtülülere hakaret etmişti! Yeşim Meltem Şişli mağdurlara baskı mı yaptı?

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, bazı başörtülü kadınlara hakaret etmişti. Şişli hakkında,‘Hakaret' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya, İlknur Özdemir ve taraf avukatları katıldı.

19 MÜŞTEKİNDEN 18'İ ŞİKAYERİNİ GERİ ÇEKTİ 


Bugün 4. duruşması görülen davada, 19 müştekiden 18'i, uzlaşma sağlanmış olması gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundular.

Şikayetlerini geri çeken kadınlar şöyle; Fatma Sümeyra Saydan, Ayşe Akbulut, Reyhan Erdem, Mine Aydoğdu, Sennur Gülenbay, Fatma Çakır, Sevilay Coşkun, Yasemin Yılmaz, Yasemin Şahin, Zeynep Kalyoncu, Gizem Akdoğan, Melike Şahin, Nurçin Ayvaz Halıcı, Tuğba Boyacıoğlu, Ayşe Acar, Nazan Gökalp, Gül Bilge Poyraz ve Hayriye Esra Kul.

Mahkeme, sunulan dilekçeleri kabul ederek, 18 kadının, katılan sıfatının kaldırılmasına karar verdi. Böylece, davada tek müşteki İlknur Özdemir kaldı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

PİS KOKULAR GELİYOR


Hakarete uğrayan 19 müştekiden 18'inin bir anda şikayetlerinden vazgeçmesi akıllara 'Birileri mağdurlara baskı mı yaptı?' sorusunu akıllara getirdi.


YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden, soruşturma sürecinden dolayı istifa eden Yeşim Meltem Şişli, 1984’ten bu yana belediyedeki en üst düzey kadın yönetici ve ilk kadın İBB Genel Sekreter Yardımcısı oldu. İBB, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Yeşim Meltem Şişli, 33 yıldır aralıksız sürdürdüğü profesyonel yaşamının yaklaşık 27 yılını enerji sektöründe tamamlamıştır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’den emekli olduğu 2007 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.


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