Alp Navruz kimdir? Ada Masalı Poyraz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz nereli?

Ada Masalı dizisinin Poyraz'ını canlandıran Alp Navruz son zamanların en merak edilen oyuncusu haline geldi. Yaz dizisi olarak başlayan Ada Masalı, izleyicilerden tam not aldı. Yakışıklı, gizemli, yardımsever ve ketum bir karakteri canlandıran Alp Navruz hakkındaki bilgiler çoğu kişi tarafından araştırılıyor. Peki Alp Navruz kimdir? Alp Navruz nereli? Alp Navruz kaç yaşında? Alp Navruz'un sevgilisi var mı? Sizler için Alp Navruz'a dair tüm bilgileri yazdık.









ALP NAVRUZ KİMDİR?



ALP NAVRUZ'UN SEVGİLİSİ VAR MI?



Alp Navruz 15 Ocak 1990 yılında İstanbul'da doğdu. 1.85 metre boyunda olan Alp Navruz, Kova burcu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren genç oyuncu, kariyerine modellikle başladı. Oyunculuk eğitimi alan Navruz, ilk olarak Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir dizisinde rol aldı. 3. Projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin ardından Elimi Bırakma dizisiyle ün kazandı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi. Son olarak Ada Masalı dizisinde Poyraz karakterini canlandıran Alp Navruz, bu karakterle de çoğu kişinin hayatına dokunuyor.Aşk hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Alp Navruz'un adı son olarak 2009 Türkiye güzeli Ebru Şam ile anılıyordu. El ele fotoğraflar paylaşan çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi. Çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkması iddiaları güçlendirdi.