Kahve Dünyası ve Burger King hakkında skandal iddia! Başörtülülere...

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda... Son zamanlarda İslamofobik eylemleriyle gündeme gelen Avrupa ülkelerinden sadece birkaçı. Dünyanın birçok yerinde bu ülkelerin aldığı akılalmaz kararlar protesto edilirken ülkemizde de bu zihniyetin hala diri olduğuna şahit oluyoruz.





BAŞINI AÇIP AÇAMAYACAĞINI SORDULAR

Sosyal medyada paylaşım yapan başörtülü bir kadın, Burger King ve Kahve Dünyası ile gerçekleştirdiği iş görüşmelerine dair skandal iddialarda bulundu. İddiaya göre Ümraniye'de bulunan Canpark AVM'deki Kahve Dünyası şubesi, başörtülü kadına başını açıp açamayacağını sordu. Öte yandan Üsküdar'da bulunan Burger King şubesi ise kadının başörtüsü taksa bile üzerine uzun bir şey giyemeyeceğini söyledi.Utanç verici bu iddiaların yer aldığı paylaşımlar sosyal medyada büyük destek görürken, her iki mağazadan da olaya dair resmi bir açıklama yapılmadı.