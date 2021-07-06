Kahve Dünyası ve Burger King hakkında skandal iddia! Başörtülülere...

Avrupa islamofobik kararlarla gündemden düşmezken, bugün Türkiye'den de skandal bir haber geldi. Skandal, başörtülü bir kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İddiaya göre Burger King ve Kahve Dünyası'na iş görüşmesine giden kadın, tesettürü dolayısıyla kabul edilmedi ve kendisine başını açıp açamayacağı soruldu.
Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda... Son zamanlarda İslamofobik eylemleriyle gündeme gelen Avrupa ülkelerinden sadece birkaçı. Dünyanın birçok yerinde bu ülkelerin aldığı akılalmaz kararlar protesto edilirken ülkemizde de bu zihniyetin hala diri olduğuna şahit oluyoruz.