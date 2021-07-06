USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
Kahve Dünyası ve Burger King hakkında skandal iddia! Başörtülülere...

Kahve Dünyası ve Burger King hakkında skandal iddia! Başörtülülere...

Avrupa islamofobik kararlarla gündemden düşmezken, bugün Türkiye'den de skandal bir haber geldi. Skandal, başörtülü bir kadının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İddiaya göre Burger King ve Kahve Dünyası'na iş görüşmesine giden kadın, tesettürü dolayısıyla kabul edilmedi ve kendisine başını açıp açamayacağı soruldu.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 09:50
Kahve Dünyası ve Burger King hakkında skandal iddia! Başörtülülere...

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda... Son zamanlarda İslamofobik eylemleriyle gündeme gelen Avrupa ülkelerinden sadece birkaçı. Dünyanın birçok yerinde bu ülkelerin aldığı akılalmaz kararlar protesto edilirken ülkemizde de bu zihniyetin hala diri olduğuna şahit oluyoruz.

BAŞINI AÇIP AÇAMAYACAĞINI SORDULAR 

Sosyal medyada paylaşım yapan başörtülü bir kadın, Burger King ve Kahve Dünyası ile gerçekleştirdiği iş görüşmelerine dair skandal iddialarda bulundu. İddiaya göre Ümraniye'de bulunan Canpark AVM'deki Kahve Dünyası şubesi, başörtülü kadına başını açıp açamayacağını sordu. Öte yandan Üsküdar'da bulunan Burger King şubesi ise kadının başörtüsü taksa bile üzerine uzun bir şey giyemeyeceğini söyledi.

Utanç verici bu iddiaların yer aldığı paylaşımlar sosyal medyada büyük destek görürken, her iki mağazadan da olaya dair resmi bir açıklama yapılmadı.


AlmanyaDanimarkaFransaHollandaBurger King Başörtüsü

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a