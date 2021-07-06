Halkt TV'den bomba itiraf! CHP kendi adayına sansür uygulattı...

2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce hakkında şok iddia ortaya atıldı. 2018'de Halk Tv'de Genel Müdür olarak görev alan Şaban Sevinç CHP hakkında skandal bir itirafta bulundu. Sevinç, "Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim seçimlerde mobbing uygulandı" dedi.
Gazeteci Şaban Sevinç Halk TV'nin başında olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Muharrem İnce'nin mitinglerini yayınlamaması konusunda kendisine CHP'den sansür telefonları geliğini açıkladı. Sevinç aynı baskının İYİ Parti ve Meral Akşener için de yapıldığını belirtti.