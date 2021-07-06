Halkt TV'den bomba itiraf! CHP kendi adayına sansür uygulattı...

Gazeteci Şaban Sevinç Halk TV'nin başında olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Muharrem İnce'nin mitinglerini yayınlamaması konusunda kendisine CHP'den sansür telefonları geliğini açıkladı. Sevinç aynı baskının İYİ Parti ve Meral Akşener için de yapıldığını belirtti.



"NİYE BU KADAR YER VERİYORSUN KARDEŞİM?"

"BAŞIMIZA BELA MI EDECEKSİN?"