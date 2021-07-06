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Halkt TV'den bomba itiraf! CHP kendi adayına sansür uygulattı...

Halkt TV'den bomba itiraf! CHP kendi adayına sansür uygulattı...

2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce hakkında şok iddia ortaya atıldı. 2018'de Halk Tv'de Genel Müdür olarak görev alan Şaban Sevinç CHP hakkında skandal bir itirafta bulundu. Sevinç, "Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı kardeşim seçimlerde mobbing uygulandı" dedi.

Siyaset / 6 Temmuz 2021 Salı 12:52
Halkt TV'den bomba itiraf! CHP kendi adayına sansür uygulattı...

Gazeteci Şaban Sevinç Halk TV'nin başında olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Muharrem İnce'nin mitinglerini yayınlamaması konusunda kendisine CHP'den sansür telefonları geliğini açıkladı. Sevinç aynı baskının İYİ Parti ve Meral Akşener için de yapıldığını belirtti.

"NİYE BU KADAR YER VERİYORSUN KARDEŞİM?"


Şaban Sevinç çok konuşulan açıklamalarında CHP'nin mobbingini gözler önüne sererken "24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce il il geziyor, biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. Genel Merkez'den bana telefon açılıyor "Niye bu kadar yayınlanıyor. Niye bu kadar yer veriliyor. Adam daha kampanya yaparken Genel Merkez çelme takıyor. Bana bunu diyen CHP Genel Başkan yardımcısı" dedi.

"BAŞIMIZA BELA MI EDECEKSİN?"


Muharrem İnce'ye mobbing uygulandığını dile getiren Sevinç şunları da söyledi; 

"Başımıza bela mı edeceksin? Birkaç kez bu baskılarla ilgili Deniz Baykal'a gittim. Bana doğrusunu yapıyorsun aynen devam et dedi.

Aynı tutumu Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlamamam için arandım. Neden? Oylar İYİ Parti'ye kayıyormuş."

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