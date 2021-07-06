CHP'nin bir liyakat balonu daha patladı! CHP'li Tunç Soyer belediyeyi arkadaşlarıyla doldurmuş...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in skandalları say say bitmiyor. Son olarak, Tunç Soyer'in arkadaşlarını belediye kadrosuna doldurduğu ortaya çıktı. İzmir'de bir yandan 'Elimde iş için başvuran 250 bin kişinin CV'si var' diyen Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, diğer yandan belediyeye ahbap çavuş ilişkileriyle skandal atamalara imza atıyor. Soyer, belediyenin yönetim kadrolarına mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) sınıf ve dönem arkadaşlarını doldurmayı tam gaz sürdürüyor. Soyer en son Alsancak Devlet Hastanesi'nden emekli olan BAL'dan kendisiyle birlikte 1977 yılında mezun olan Dr.Arif Kutsi Güder'i de Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne transfer etti. Bununla da yetinmeyen Soyer, Güder'i denizcilikle ilgili bir deneyimi ve eğitimi olmamasına rağmen belediyenin yüzlerce milyon liralık gemi filosunu yöneten İZDENİZ şirketinde yönetim kurulu üyesi yaparak ikinci maaşı da bağladı.





3 İSİM ÇİFT MAAŞ ALIYOR

İZBETON YÖNETİCİSİ OLDU

ETİYOPYA'DAN TERFİ ETTİ



SOYER'İN DÖNEM ARKADAŞLARINDAN BELEDİYE YÖNETİMİNDE OLANLAR



DİĞER BAL'LI ARKADAŞLAR: