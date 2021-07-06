Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarında son durum...

Ons altının değerlenmesi küresel piyasalarda da dikkatleri üzerine çekerken, gram altının fiyatının ne kadar olduğu da merak edildi. Ons altın değer kazanırken gram altının fiyatı da 501 lirayı geçti.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasalarda spot altının fiyatı 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon yaratacağı endişesi ve dolardaki zayıflık altın fiyatlarını destekler nitelikte.
Piyasalar ise Çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanaklarını bekliyor.
Spot piyasada ons altın yüzde 0.46 oranında yükselişle 1799 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler kısa vadede 1813 dolar direncine doğru hareket olabileceğini bekliyor.
Gram altın yeniden 500 liranın üzerinde
Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişle harekete geçti. Gram altın 501.3 liraya kadar yükseldi.