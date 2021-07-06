Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarında son durum...

Ons altının değerlenmesi küresel piyasalarda da dikkatleri üzerine çekerken, gram altının fiyatının ne kadar olduğu da merak edildi. Ons altın değer kazanırken gram altının fiyatı da 501 lirayı geçti.