Yunanistan adaları satılığa çıkardı!

Ekonomik krizin vurduğu Yunanistan bazı adaları satılığa çıkardı. Satılık adalar 2 milyon dolardan başlıyor.



HERKES SATIN ALABİLİYOR



Yunanistan bazı adaları satılığa çıkarıyor Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Satılık mülk olarak kabul edilen ve satılığa çıkarılan bazı özel adalar eğer askeri arazinin yakınındaysa Avrupa vatandaşlarına satılıyor.



5 ADA SATILIK



Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island.