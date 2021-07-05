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Yunanistan adaları satılığa çıkardı!

Yunanistan adaları satılığa çıkardı!

Salgın süreciyle birlikte ekonomik krizle karşı karşıya kalan Yunanistan, bazı adaları satılığa çıkardı. Satılacak Yunan adaları için belirlenen fiyat 2 milyon dolar olup uyruğu farketmeksizin herkes satın alabilecek.

Dünya / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:47
Yunanistan adaları satılığa çıkardı!

Ekonomik krizin vurduğu Yunanistan bazı adaları satılığa çıkardı. Satılık adalar 2 milyon dolardan başlıyor.

HERKES SATIN ALABİLİYOR

Yunanistan bazı adaları satılığa çıkarıyor Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Satılık mülk olarak kabul edilen ve satılığa çıkarılan bazı özel adalar eğer askeri arazinin yakınındaysa Avrupa vatandaşlarına satılıyor.

5 ADA SATILIK

Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island.

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