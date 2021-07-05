USD (Alış - Satış) : 8,67 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
 
Ana Sayfa
Güncel
Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalar!

Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalar!

Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyeti ikinci başkanı İhsan Açık, Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın sunduğu fenomen program Ne Var Ne Yok'un Youtube kanalına konuk oldu. Açık, Kurban Bayramı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:14
Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalar!

Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programının Youtube kanalına konuk olan Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyeti ikinci başkanı İhsan Açık, Kurban Bayramı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

İbadette önce niyetin önemli olduğunu vurgulayan Açık,  bayramda et dağıtma hususunda kurbanı kesiyim ben hepsini yiyeyim diye düşünmeyip, komuşunun, ihtiyaç halindeki herkesin düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Allah'ın kesilen kurbanın ne kadar çok dağıtılırsa sevabın da o kadar çok olacağını buyurduğunu sözlerine ekledi.

Türker AkıncıNe Var Ne Yok

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı