Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalar!

Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programının Youtube kanalına konuk olan Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyeti ikinci başkanı İhsan Açık, Kurban Bayramı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İbadette önce niyetin önemli olduğunu vurgulayan Açık, bayramda et dağıtma hususunda kurbanı kesiyim ben hepsini yiyeyim diye düşünmeyip, komuşunun, ihtiyaç halindeki herkesin düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Allah'ın kesilen kurbanın ne kadar çok dağıtılırsa sevabın da o kadar çok olacağını buyurduğunu sözlerine ekledi.



