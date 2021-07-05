511 milyon lirayla kaçmıştı! Tosuncuk’un cebinden kaç para çıktı?

"Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı Mehmet Aydın'ın şirketiyle ilgili yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evrak incelendi ve iddianamedeki müfettiş ve MASAK raporlarıyla karşılaştırıldı. Mehmet Aydın'a yöneltilecek 60 sayfalık soru hazırlandı. İfadesine akşam saatlerinde başlanacak olan ve 511 milyon lirayla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Aydın'ın uçaktan ilk indiğinde yanında cüzi miktarda Brezilya Reali olduğu ve polislerin aracına bindiğinde Aydın'ın polislere ilk olarak "Ülkemi çok özledim. İnsanın kendi dilini konuşması çok güzel... Mağdurların paralarını ödeyeceğim" dediği iddia edildi. İddialara göre polisler; Mehmet Aydın'ın paraları Bitcoin'e yatırdığı veya yurt dışında tuttuğu ihtimalleri üzerinde duruyor.



İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen "Çiftlik Bank" vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri devam ediyor. Mehmet Aydın'ın şirketiyle ilgili yanında getirdiği evraklar İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü'nde detaylı bir şekilde incelendi. Evraklar iddianamede yer alan müfettiş ve MASAK raporları ile karşılaştırdı. Yaklaşık 300 sayfadan oluşan evrakların karşılaştırmasıyla birlikte polislerin Mehmet Aydın'a yönelteceği 60 sayfalık soru hazırlandı. İfadesine akşam saatlerinde üç avukatı eşliğinde başlanacak olan ve dört günlük gözaltı süresi bulunan Mehmet Aydın'ın Çarşamba sabahı adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



"ÜLKEMİ ÇOK ÖZLEDİM" DEDİ



511 milyon lirayla yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın'ın İstanbul'a uçakla ilk indiğinde yanında cüzi miktarda Brezilya Reali olduğu ve polislerin aracına bindiğinde polislere ilk olarak "Ülkemi çok özledim. İnsanın kendi dilini konuşması çok güzel... Mağdurların paralarını inşallah ödeyeceğim" dediği iddia edildi. İddialara göre polisler; Aydın'ın paraları Bitcoin'e yatırdığı veya yurt dışında tuttuğu ihtimalleri üzerinde duruyor. Aydın hakkında hazırlanan iddianamede yer alan üç bin 762 şikayetçi mağdurun yanı sıra iddianame yazıldıktan sonra 128 mağdurun daha paralarını geri alabilmek için Mehmet Aydın'dan şikayetçi oldukları belirtildi. Şikayetçi sayısının ise artabileceği vurgulandı.