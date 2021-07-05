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5-11 Temmuz haftalık burç yorumları neler? 5-11 Temmuz haftalık burç yorumları

5-11 Temmuz haftalık burç yorumları neler? 5-11 Temmuz haftalık burç yorumları

5-11 Temmuz haftalık burç yorumları yayınlandı! Astrolog Eda Doğan, 5-11 Temmuz arası haftalık burç yorumlarını yaptı. 5-11 Temmuz haftası haftalık burç yorumları ne işaret veriyor? Temmuz ayına girerken burçları neler bekliyor?5-11 Temmuz haftası; Koç, Boğa, İkizler, Oğlak, Yay, Aslan, Başak, Yengeç, Akrep, Kova, Balık, Terazi burçlarının yorumu…

KADIN / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:38
5-11 Temmuz haftalık burç yorumları neler? 5-11 Temmuz haftalık burç yorumları

5-11 Temmuz haftalık burç yorumları yayınlandı. 5-11 Temmuz haftası burç yorumlarında gökyüzünün etkileri, oldukça güzel. Hafta boyunca güzel açılar meydana gelecek. 5-11 Temmuz haftasında Güney Ay Düğümü ve Juno Yay Kavuşumu ile Yengeç Yeniayı gerçekleşecek. Peki 5-11 Temmuz haftasında burçları neler bekliyor? 5-11 Temmuz haftalık burç yorumları nasıl olacak? İşte 5-11 Temmuz 2021 haftalık burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ


Sevgili yükselen Koç burçları, bu hafta yakın arkadaş, aile ve kardeşlerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Ani kararlar vermemeye ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca evinizle ilgili konular da gündeme gelebilir.



YÜKSELEN BOĞA


Yükselen Boğa burçları bu hafta maddi durumlarını iyi ayarlayamayabilir. Özellikle gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Bu hafta yeni bir hobi edinebilir ya da yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ailenizle sorunlar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN İKİZLER


Yükselen İkizler bu hafta işle ilgili oldukça dikkatli olmalı. Dalgınlıklar ve yanlış anlamalar iş hayatında sorunlara neden olabilir. Ayrıca g-çevrenizdekilerle empati yapmalı ve sadece kendi açınızdan düşünmemelisiniz.



YÜKSELEN YENGEÇ


Yükselen Yengeç burçları bu hafta kendilerinde bir yenilik ve farklılık isteyebilir. Kıskanç tavırlardan ve baskıcı olmaktan kaçınmalısınız. Hafta sonu kendi içinize yönelebilirsiniz.

YÜKSELEN ASLAN


Yükselen Aslan burçları bu hafta farklı ve yaratıcı bir ruh halinde olabilir. İkili ilişkilerde endişeli ve kuşkucu olmamaya dikkat edelim. Hafta sonuna doğru yalnız olmak isteyebilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK


Yükselen Başak burçları bu haftaya eğlenceli ve hareketli başlayabilir. İşle ilgili olumsuz olaylar yaşayabilirsiniz. Ancak umudunuzu kaybetmeyin bu süreç sizi güçlendirecektir.



YÜKSELEN TERAZİ


Yükselen Terazi burçları bu hafta kariyerleri için yeni adımlar atabilir. Aşırı be lüks harcamalara dikkat etmeli ve hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz.

YÜKSELEN AKREP


Hafta başında aşk hayatınızda bazı gerçekler gözünüze çarpabilir. İş hayatınızda otorite figürleriyle tartışabilirsiniz. İç dünyanızda yaşadığınız zorlukları ikili ilişkilerinize yansıtmamaya dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN YAY


Yükselen Yay burçları bu hafta maddi şanslar elde edebilir. Aşk hayatınızda daha gerçekçi ve mantıklı olmalısınız. Hafta sonu maddiyat konularıyla ilgili fazla düşünebilirsiniz.



YÜKSELEN OĞLAK


Yükselen Oğlak burçları bu hafta aşk konusunda oldukça şanslı. İş hayatınızda gergin olmamaya dikkat etmelisiniz. İkili ilişkilerde cesur olmak size kazandıracaktır.

YÜKSELEN KOVA


Hafta başında rutinlerinizi kırmak için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde baskıcı olmamaya dikkat etmelisiniz. Hafta sonuna doğru sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz.

YÜKSELEN BALIK


Yükselen Balık burçları bu haftayı sanatsal yönlerini ortaya çıkarmak için kullanmalı. Ailevi konularda hayal kırıklıkları yaşanabilir.


Bilgi ve Danışmanlık için;
astrologedaa@gmail.com

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