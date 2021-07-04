Hazar Denizi’nde doğal gaz patlaması

Hazar Denizi’nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, ”SOCAR’ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR’ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” denildi.
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