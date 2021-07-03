Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk görüntüsü

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada "İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli (Mehmet Aydın), hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

4 GÜN GÖZALTINDA TUTULACAK





22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR Tosuncuk lakalplı Mehmet Aydın 'ın Türkiye'ye getirilmesi ardından 4 gün gözaltında tutulacağı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen gözaltı süresi boyunca sorgulanacak olan Aydın'ın süre ardından hakkındaki işlemler başlatılacak.22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR