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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk görüntüsü

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk görüntüsü

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya Türk Konsolosluğundan, özel bir ekip tarafından Türkiye'ye getirildi.

Güncel / 3 Temmuz 2021 Cumartesi 23:00
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk görüntüsü

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu.
 
TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Aydın, teslim olduğu Brezilya Türk Konsolosluğundan, özel bir ekip tarafından Türkiye'ye getirildi.
 
GÖZALTINA ALINDI
 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada "İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli (Mehmet Aydın), hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
 
4 GÜN GÖZALTINDA TUTULACAK
 
Tosuncuk lakalplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi ardından 4 gün gözaltında tutulacağı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen gözaltı süresi boyunca sorgulanacak olan Aydın'ın süre ardından hakkındaki işlemler başlatılacak.

22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR
 
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
 

Mehmet AydınBrezilya

 
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