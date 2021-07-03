CHP kendini yalanladı: Biz öyle bir şey demedik





Türkiye'nin yararına ne varsa karşı çıkan CHP, projelere de iftira atmaktan geri durmuyor. CHP'nin ısrarla sürdürdüğü yalanlardan biri de Sakarya Arifiye'deki tank-palet fabrikasının Katarlılara satılması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün bu yalanı bir kez daha çökertirken CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "satıldı" yalanını bugüne kadar hiç söylemediklerini iddia ederek bir yalan daha söyledi.



ERDOĞAN: FABRİKANIN MÜLKİYETİ HAZİNE'NİN



Başkan Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki tank paleti fabrikasını ziyaret ederek, buradaki camide cuma namazını kıldıktan sonra, fabrika çalışanlarına hitap etti. CHP'nin iftiralarına yanıt veren Erdoğan, "Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Asfat'ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır." ifadelerini kullandı.



ÖZTRAK: BİZ HİÇ SATILDI DEMEDİK Erdoğan'ın konuşmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün de Erdoğan tank palet fabrikasındaydı. Çıktı, 'Tankı paleti sattılar diyenler yalan söylüyor' dedi. Ne satması, biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz 'peşkeş çektiniz' dedik." sözleriyle cevap verdi.





KILIÇDAROĞLU: SİLAH FABRİKASI SATILIR MI? Öztrak'ın bu sözleri akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de yağmış olduğu bir konuşmayı getirdi. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Bu devletin, ordunun silah fabrikası satılır mı?" Han Belediye binası önünde bulunan vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, satılan tank palet fabrikası ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şimdi satıyorlar fabrikaları. Tamam fabrikaları da sattılar. Onu hadi bir yere kadar anladık. Allah aşkına bu devletin, ordunun silah fabrikası satılır mı? Silah fabrikası. Sakarya'daki tank palet fabrikası. Neden satıyorsun? Kime satıyorsunuz? Katar ordusuna satıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.





KILIÇDAROĞLU'NUN "TANK PALET FABRİKASI" YALANLARI İDDİA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın değerinin 20 milyar dolar olduğunu iddia etti. GERÇEK: Türkiye'de bu değere ulaşan bir şirket olmadığı bildirildi.



İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın Katar Ordusu'na satıldığını öne sürdü ve "Sen kalkıyorsun Katar ordusuna satıyorsun" iddiasında bulundu. GERÇEK: Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası Katar ordusuna satılmadı. Fabrikanın mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunuyor. Fabrikanın işletme hakkı 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Arifiye Tank Palet Fabrikası'yla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait. İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası için gizli kararname çıkardığını savundu. GERÇEK: Gizli kararname iddiası gerçeği yansıtmıyor. 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bulunuyor. Kararın içeriğine ilişkin tüm bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.





İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, "(Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nı) Biz fabrikayı onlara (Katarlılara) teslim ediyoruz" iddiasında bulundu. GERÇEK: Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası, Katarlılara teslim edilmiyor. Fabrikanın işletme hakkının 25 yıl süre ile BMC'ye verildi. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı geçmişte yaşanan örneklerde açıkça görülüyor. Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Alman firmasıyla Kayseri Uçak Fabrikası açıldı. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Atom Enerjisi İşbirliği Antlaşması imzalandı. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde tank modernizasyonu ile ilgili sözleşme İsrail firmasıyla imzalandı.

