Pubg Ücretsiz mi Olacak? PUBG Oyuncularını Sevindiren Haber

2019 yılının en sevilen mobil oyunlarından birisi olan PUBG eski popülerliğini kazanmak adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünya genelinde pek çok oyuncuya sahip olan mobil oyun PUBG yeniden eski aktif kitlesine sahip olmak için gerçekleştirdiği faaliyetlerle gündeme geldi! Peki, çıkan haberler doğru mu? PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG ücretsiz mi oluyor? İşte PUBG kullanıcılarını sevindiren haberin detayları…
Ücretsiz bir oyun olarak çıkış yapmayan PUBG ücretli olmasına rağmen kısa süre içerisinde geniş bir kitleye erişti. Milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG 2019 yılında zirveye ulaşmasının ardından bu yıl yeniden eski popülerliğini kazanmak adına çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. Peki, PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG oyuncularına sevindiren haber…