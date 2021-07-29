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Pubg Ücretsiz mi Olacak? PUBG Oyuncularını Sevindiren Haber

Pubg Ücretsiz mi Olacak? PUBG Oyuncularını Sevindiren Haber

2019 yılının en sevilen mobil oyunlarından birisi olan PUBG eski popülerliğini kazanmak adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Dünya genelinde pek çok oyuncuya sahip olan mobil oyun PUBG yeniden eski aktif kitlesine sahip olmak için gerçekleştirdiği faaliyetlerle gündeme geldi! Peki, çıkan haberler doğru mu? PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG ücretsiz mi oluyor? İşte PUBG kullanıcılarını sevindiren haberin detayları…

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:22
Pubg Ücretsiz mi Olacak? PUBG Oyuncularını Sevindiren Haber

Ücretsiz bir oyun olarak çıkış yapmayan PUBG ücretli olmasına rağmen kısa süre içerisinde geniş bir kitleye erişti. Milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG 2019 yılında zirveye ulaşmasının ardından bu yıl yeniden eski popülerliğini kazanmak adına çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. Peki, PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG oyuncularına sevindiren haber…

PUBG Ücretsiz mi Olacak?


PUBG'nin ücretsiz olacağının haberinin yayılması üzerine büyük bir heyecan başladı. PUBG severlerin merakla beklediği habere dair henüz kesin bir karar verilmiş olmasa da PUBG ücretsiz mi olacak? tartışması gündemdeki yerini koruyor. Peki, PUBG ne zaman ücretsiz olacak?



PUBG Ne Zaman Ücretsiz Olacak?


PUBG ücretsiz mi oluyor sorusunun sorulmasının üzerine PUBG ne zaman ücretsiz olacak konusu gündeme geldi. Bir twitter kullanıcısından ortaya çıkan fikir üzerine PUBG'nin ücretsiz bir oyun olması istendi. PUBG severlerin talebine nasıl bir yanıt geleceği henüz bilinmese de eski popülerliğini kazanmak isteyen PUBG'nin böyle bir adım atacağı iddialar arasında yer alıyor.

PUBG ne zaman ücretsiz olacak sorusunun cevabı için resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.



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