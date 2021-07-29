Pubg Ücretsiz mi Olacak? PUBG Oyuncularını Sevindiren Haber

Ücretsiz bir oyun olarak çıkış yapmayan PUBG ücretli olmasına rağmen kısa süre içerisinde geniş bir kitleye erişti. Milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG 2019 yılında zirveye ulaşmasının ardından bu yıl yeniden eski popülerliğini kazanmak adına çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. Peki, PUBG ücretsiz mi olacak? PUBG oyuncularına sevindiren haber…



PUBG Ücretsiz mi Olacak?



PUBG Ne Zaman Ücretsiz Olacak?



PUBG'nin ücretsiz olacağının haberinin yayılması üzerine büyük bir heyecan başladı. PUBG severlerin merakla beklediği habere dair henüz kesin bir karar verilmiş olmasa da PUBG ücretsiz mi olacak? tartışması gündemdeki yerini koruyor. Peki,sorusunun sorulmasının üzerine PUBG ne zaman ücretsiz olacak konusu gündeme geldi. Bir twitter kullanıcısından ortaya çıkan fikir üzerine PUBG'nin ücretsiz bir oyun olması istendi. PUBG severlerin talebine nasıl bir yanıt geleceği henüz bilinmese de eski popülerliğini kazanmak isteyen PUBG'nin böyle bir adım atacağı iddialar arasında yer alıyor.sorusunun cevabı için resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.İlgili Haberler:PUBG Ne Zaman Ücretsiz Olacak?PUBG Ücretsiz mi Olacak?