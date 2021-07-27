Mahrem Dizisi Konusu Nedir? Mahrem Kaç Bölüm? Mahrem Dizisi Nerede Çekildi? Oyuncuları Kimdir?

Dev oyuncu kadrosu ile 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatmaya çalışan Mahrem yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunanların anlatıldığı dizi gerçekleri göstermek adına büyük bir çaba gerçekleştiriyor. Yayınlanan her yeni bölümde seyirciden büyük beğeni toplayan Mahrem'in konusu nedir? Mahrem kaç bölüm sürecek?





Mahrem Belgeseli Konusu Nedir?



Mahrem Belgeseli Nerede Çekildi?





Mahrem Belgeseli Kaç Bölüm Olacak?



TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz itibariyle seyirci karşısına çıkan Mahrem dizisi pek çok kişi tarafından beğenildi. İlk bölümünde seyirciden Mahrem dizisinin konusu nedir? sorusu geldiğinde yapım, Mahrem'in konusunu açıkladı. Mahrem'in bir belgesel olduğunu söyleyen yapım, belgeselde 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında yatanların anlatıldığını açıkladı. Dört farklı ilde çekimi gerçekleştirilen belgeselde devlere karşı nasıl bir ayaklanma gerçekleştirilmek istendiği anlatıldı. FETÖ mağdurlarını, FETÖ'nün hain isteklerini ve alçaklıklarını anlatan belgesel sınav sürecinden darbe girişimine kadar özellikle yetiştirilen vatan hainlerine dikkat çekiyor. Peki,İlk bölümü 15 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan Mahrem belgeseli büyük beğeni topladı. Dört farklı dilde çekilen belgeselde yaklaşık 2 bin figürana yer verildi. Senarist koltuğunda Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş'ın oturduğu yapımcılığını Halis Cahit Kurutlu'nun gerçekleştirdiği Mahrem belgeseli nerede çekildi sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Mahrem belgeseli, İstanbul, Ankara gibi pek çok ilde çekildi.Mahrem Belgeseli toplam 10 bölümden oluşacak ve 15 Temmuz itibariyle seyirci karşısına çıkacak. Merakla beklenen belgeselin ilk iki bölümünde FETÖ döneminde ortaokul çağlarından itibaren yetiştirilen kişilerin hayatını anlatan Mahrem belgeseli toplam 10 bölüm sürecek.sorusunu soran kişilere yapımdan cevap gerçekleştirilmiştir. Mahrem her pazartesi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında!