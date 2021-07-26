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KPSS Sınav Yerleri Açıklandı! 2021 KPSS Sınav Giriş Yeri Sorgulama Ekranı

KPSS Sınav Yerleri Açıklandı! 2021 KPSS Sınav Giriş Yeri Sorgulama Ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavının ilk oturumu olan A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala heyecan doruklara çıkmışken sınav giriş yerlerinin açıklanmamış olması merak uyandırıyor. Milyonlarca adaydan gelen KPSS sınav yerleri açıklandı mı? sorusu ise büyük bir yankıya sebep oldu. Peki, 2021 KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 KPSS Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:57
KPSS Sınav Yerleri Açıklandı! 2021 KPSS Sınav Giriş Yeri Sorgulama Ekranı

KPSS lisans sınavlarının bu yıl birer hafta arayla gerçekleştirileceği duyuruldu. İlk sınavın 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirileceğinin açıklanması üzerine 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu sorulmaya başladı. Bu duruma göre KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?


2021 KPSS sınavına bir hafta kalmasının üzerine sınav giriş yerlerinin yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda çeşitli sorular sorulmaya başladı. Pek çok adayın gireceği sınava günler kala KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusu gündeme geldi. Milyonlarca adayın merak ettiği soruya ÖSYM'den yanıt gelmedi. Adayların bir hafta sonra gireceği KPSS ilk oturumun sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


KPSS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

KPSS Sınavı Ne Zaman?


2021 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 130 dakika sürecek. KPSS ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri ise 1 Ağustos 2021'de saat 14.45 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum 1 Ağustos 2021 tarihinde (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları olan 2. Oturum ise aynı gün öğleden sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 7 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS Sınavı Ne Zaman?

2021 KPSS Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Açıklanacak sorusunun cevabı ve daha fazlası önümüzdeki günlerde yapılacak olan resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak.

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