KPSS Sınav Yerleri Açıklandı! 2021 KPSS Sınav Giriş Yeri Sorgulama Ekranı

KPSS lisans sınavlarının bu yıl birer hafta arayla gerçekleştirileceği duyuruldu. İlk sınavın 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirileceğinin açıklanması üzerine 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu sorulmaya başladı. Bu duruma göre KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?





KPSS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?



KPSS Sınavı Ne Zaman?



2021 KPSS sınavına bir hafta kalmasının üzerine sınav giriş yerlerinin yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda çeşitli sorular sorulmaya başladı. Pek çok adayın gireceği sınava günler kalasorusu gündeme geldi. Milyonlarca adayın merak ettiği soruya ÖSYM'den yanıt gelmedi. Adayların bir hafta sonra gireceği KPSS ilk oturumun sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.2021 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 130 dakika sürecek. KPSS ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri ise 1 Ağustos 2021'de saat 14.45 tarihinde gerçekleştirilecek.KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum 1 Ağustos 2021 tarihinde (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları olan 2. Oturum ise aynı gün öğleden sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 7 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.sorusunun cevabı ve daha fazlası önümüzdeki günlerde yapılacak olan resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak.